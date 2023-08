West Nile, secondo morto in Italia: la vittima è un uomo di Mantova

(Adnkronos) – Secondo morto in Italia per West Nile Virus: si tratta di un anziano della provincia di Mantova, deceduto in ospedale, a Mantova, sabato scorso. Lo confermano all'Adnkronos Salute fonti qualificate. La seconda vittima della stagione per il virus della febbre del Nilo, trasmesso dalla puntura di zanzara, segue il primo decesso, avvenuto a fine luglio, sempre in Lombardia, a Cremona. Intanto il numero di casi di West Nile nell'uomo è cresciuto nell'ultima settimana, passando da 6 a 25, come riportato dal bollettino dell'Istituto superiore di Sanità, che era stato aggiornato il 3 agosto, dunque prima della morte avvenuta a Mantova. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata