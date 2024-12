WhatsApp, adesso NON suona più quando arriva questa notifica | Se è accaduto anche a te, devi risolverlo così

Fai attenzione a questo dettaglio se non vuoi litigare con uno o più contatti di WhatsApp: daranno la colpa a te.

Se usi la nota applicazione di messagistica istantanea, allora di certo ti sarà capitato di perderti qualche messaggio e di essere poi “accusato” di non aver risposto.

La maggior parte degli utenti che usa abitualmente WhatsApp è iscritta a diversi gruppi e riceve tante notifiche al giorno. La molteplicità di sollecitazioni, suoni, alert a cui si è esposti può far perdere a chiunque qualche notifica.

Per fortuna c’è un modo per essere certi di leggere sempre tutti i nuovi messaggi: ecco che cosa occorre fare.

Serve solo qualche secondo di tempo per essere certi di ricevere gli avvisi delle chat di WhatsApp e non tralasciare i messaggi importanti, personali o di lavoro.

WhatsApp, come risolvere il problema delle mancate notifiche

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più scaricate e più utilizzate al mondo. Tutti quanti noi, o la maggior parte, usa l’app più volte al giorno, per i servizi più svariati, dalle riunioni di lavoro alle chat con amici e parenti, dall’invio di file fino a alla condivisione di videochiamate e chat di gruppo. WhatsApp infatti, ormai anche grazie alla versione WhatsApp business e WhatsApp web, è diventato uno strumento imprescindibile, sia per la vita professionale che privata. Proprio per questa ragione, nel momento in cui WhatsApp ha dei bug o si verifica qualche problema tecnico, si ha subito voglia di risolvere il disservizio. Uno dei disagi più comuni la “perdita” delle notifiche.

Non si tratta soltanto di essere sommersi da alert e chat e dunque di ricevere una notifica e non far caso all’arrivo di un nuovo messaggio ma di non ricevere affatto le notifiche sonore dell’app di Meta. Questo può avvenire per diversi motivi. Scopriamo come risolvere il problema.

Il metodo facile e rapidissimo per ricevere gli avvisi di nuovi messaggi

Le notifiche di WhatsApp sono legate alle impostazioni di rete e a quelle audio del dispositivo. Dunque quando siamo in modalità aereo o in modalità silenziosa o vibrazione potremmo non ricevere le notifiche sonore che arrivano sul nostro cellulare. Se però gli avvisi non sono silenziati, allora il motivo potrebbe essere legato alle impostazioni stesse che abbiamo dato noi all’applicazione, o alle preferenze che sono impostate di default. Per modificarle, come si legge su www.inran.it, occorre aprire WhatsApp, andare sull’icona dei tre puntini in alto a destra e selezionare la voce “Impostazioni” da qui “Notifiche”.

In questo modo potremmo impostare delle modalità audio per ogni tipo di notifica ed evitare così di perderci i messaggi dei nostri contatti personali o di lavoro. Inoltre, se c’è qualcuno con cui chattiamo spesso e vogliamo essere certi di avere la finestra di conversazione sempre a portata di mano, facendo touch sui tre puntini in alto a destra in quella specifica chat, la si può anche trascinare sul proprio display, per tenerla sempre in evidenza. Basta solo selezionare la voce “Altro” e successivamente “Aggiungi collegamento”.