WhatsApp ‘copia’ Telegram: l’applicazione non sarà più la stessa | Una funzione usatissima sparisce per sempre

WhatsApp ha deciso di imitare il concorrente: sta per diventare uguale in tutto e per tutto a Telegram, ecco come cambierà.

A quanto pare, è in atto una vera e propria lotta all’ultima features tra le app di messaggistica istantanea più scaricate al mondo.

In particolar modo, Telegram e WhatsApp sembrano essere destinate a somigliarsi sempre di più. Gli utenti potranno fare le stesse cose sia sull’una che sull’altra piattaforma e la app dall’icona verde sarà sempre più social.

Non solo stati e avatar, ora ci sarà molto di più. Scopriamo qual è la novità destinata a cambiare completamente l’utilizzo della famosa app di testi, foto, video, call di gruppo vocali ed emoticon.

WhatsApp, l’app dall’icona del telefonino verde non sarà più la stessa

Le app di messaggistica istantanea hanno rivoluzionato il modo di comunicare e anche di lavorare. Adesso infatti. WhatsApp viene utilizzato anche con la funzione WhatsApp web e WhatsApp business, per scambiare i file anche di grandi dimensioni, video, foto, immagini temporizzate, creare avatar personalizzati, avviare call di gruppo, fornire risposte automatiche o sfruttare strumenti di marketing.

A ogni nuovo aggiornamento dell’app dal telefonino verde, quest’applicazione diventa sempre più performante. WhatsApp conta ormai milioni e milioni di iscritti in tutto il mondo ma non è di certo l’unica app di messaggistica istantanea ad aver avuto tanto successo. Anche con Telegram infatti è possibile scambiarsi filmati ad altissima qualità, e comunicare velocemente con i propri contatti. Le due App competitor stanno diventando sempre più simili una all’altra. In particolar modo, stando alle indiscrezioni gli esperti della materia, pare che WhatsApp abbia copiato Telegram. Scopriamo in che cosa saranno simili.

In che cosa somiglierà tanto a Telegram

Come si come si può leggere sul portale Webmetainfo, gli ingegneri di Menlo Park sono al lavoro per mettere a punto un nuovo aggiornamento di WhatsApp. Grazie alle modifiche apportate al software della App, WhatsApp sarà più social che mai. D’ora in poi si potrà evitare di fornire il numero di cellulare, usando semplicemente un nickname, proprio come succede già con Telegram.

Questo sarà reso possibile tramite la registrazione dei nomi degli utenti unici, come avviene su tutti i canali social. In altre parole, i nomi sostituiranno i numeri. Quindi sarà impossibile reperire il contatto dell’interlocutore e di conseguenza non si potrà effettuare una chiamata telefonica tradizionale senza consenso. Questo aumenterà il livello di sicurezza degli utenti, che dunque potranno proteggersi da spam, telefonate indesiderate e vedranno maggiormente tutelata la propria privacy.