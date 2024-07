WhatsApp, da oggi cambia tutto: come rendere privato il tuo profilo | Privacy estrema con 3 click

Ecco che cosa sta cambiando su WhatsApp e perché tutti stanno correndo a modificare le proprie impostazioni.

La applicazione di messaggistica istantanea più scaricata e utilizzata al mondo ha subito una radicale trasformazione.

Da adesso in poi le tue informazioni possono essere modificate, imposta il tuo personale livello di protezione se non vuoi che le tue immagini possano essere viste da chiunque.

Se vuoi proteggere il tuo account WhatsApp, dovresti scoprire la novità dell’applicazione: ecco come gestire l’immagine del profilo e sentirsi in una botte di ferro.

WhatsApp, le impostazioni per proteggere la privacy del tuo account

I canali social e le app che usiamo abitualmente mettono ogni a rischio la nostra riservatezza. La prima cosa che si fa quando si installa WhatsApp, dopo aver indicato i dati anagrafici, è sempre inserire una foto profilo. Tale immagine è presente in tutte le chat, e questo è il primo dei nostri dati di cui dovremmo preoccuparci: la tutela della propria immagine e della privacy passa anche attraverso la protezione della foto profilo. Oggi, grazie agli aggiornamenti dei developer di WhastApp che rendono la applicazione sempre più performante e ricca di funzioni, si può decidere di oscurare, totalmente o parzialmente, la foto associata al proprio account.

Per fortuna il modo per proteggere la nostra riservatezza esiste e non è affatto complicato come si potrebbe immaginare. Basta qualche click e, se si conoscono i passaggi giusti, sono sufficienti pochissimi minuti per impostare un livello di protezione personalizzato. Se anche tu hai installato WhatsApp, come altri milioni di italiani, scopri come proteggere la tua privacy, rendendo la foto associata al tuo account completamente privata, o visibile solo a chi vuoi tu.

Come rendere privata la foto del profilo

Ecco come si fa a scegliere il livello una di protezione desiderato:

Apri WhatsApp e poi accedi alle “Impostazioni” ;

; Ora se stai usando WhatsApp da desktop , clicca o fai touch, se invece stai usando il cellulare, sui tre puntini in alto a destra;

se invece stai usando il cellulare, sui Ora prosegui fino alla categoria “Privacy”.

A questo punto clicca su “Immagine del profilo” e seleziona chi può vedere la tua foto.

Puoi scegliere se renderla visibile a “tutti”, o solo ai tuoi “contatti”, cioè ai numeri che hai registrato in rubrica e aggiunto ai contatti, oppure se renderla visibile solo ad alcuni. In tal caso dovrai scegliere “ai tuoi contatti eccetto” e poi inserire i nomi di coloro che desideri vengano esclusi. Puoi anche scegliere “nessuno” e decidere così di oscurare l’immagine a tutti.