WhatsApp, è stato un piacere ma da domani sarà un ADDIO | Se hai uno di questi telefoni, dovrai usare quest’altra app: lo sapevano tutti

Preparati a rinunciare alle tante funzioni utili e divertenti di WhatsApp: ora siamo a un passo dall’addio finale.

La fine è ormai troppo vicina, l’App di Meta sta per salutare tantissimi dei suoi iscritti.

Scopri che cosa sta per accadere e qual è l’iniziativa presa nei giorni scorsi dai developer di Menlo Park.

L’azienda californiana ormai ha deciso, non c’è più nulla da fare, molti utenti saranno esclusi e dovranno usare le applicazioni concorrenti.

Ecco a chi verranno chiuse le porte e da quando non si potrà più usare WhatsApp.

WhatsApp, l’addio inaspettato agli smartphone Apple

WhatsApp è un’applicazione nata nell’ormai lontano 2009 da un’idea di Jan Koum di Kiev e Brian Acton, due ex impiegati della nota azienda informatica Yahoo! La storia di WhastApp quindi è un percorso di enormi successi e di grandi cambiamenti. Per capire la portata del fenomeno basta saper che la popolare applicazione di messaggistica istantanea oggi conta oltre 2 miliardi di utenti mensili in tutto il pianeta.

Negli anni l’app si è trasformata e da semplice mezzo per inviare e ricevere messaggi istantanei è diventata un social, o quasi. Oggi si usa per strumenti di business, riunioni di lavoro, invio di file in alta risoluzione e condivisione di stories e tanto altro. Si tratta di un’App sempre più interattiva e integrata con altre applicazioni e anche per questo motivo ha deciso di precludere la possibilità di utilizzo ad alcuni utenti, o meglio, alcuni device. La fine è vicina e nel corso del nuovo anno saranno tagliati fuori dal mondo WhatsApp molti degli iPhone. Ma come mai l’uso di WhatsApp sarà precluso proprio a chi possiede dispositivi Apple? Si tratta di una conseguenza dell’evoluzione di WhatsApp. C’è una ragione tecnica specifica. Scopriamola insieme.

Tagliati fuori gli utenti che usano iPhone

Come si legge anche sul sito web www.governarelascuola.it, l’azienda di Menlo Park qualche giorno fa ha comunicato che la nota applicazione di messaggistica istantanea non supporterà più le versioni di iOS precedenti alla 15.1. Questo vuol dire che chi ha i dispositivi che utilizzano ancora le versioni iOS osbolete non potrà continuare a usare WhatsApp. L’ultimo giorno utile sarà il 4 maggio del 2025, perché a partire dal giorno 5 su iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus WhatsApp non funzionerà più.

Gli ultimi aggiornamenti dell’app non sono supportati dai sistemi operativi dei cellulari del passato. Chi ancora possiede i vecchi device Apple dunque dovrà rinunciare a sfruttare l’app dal telefonino verde, e potrà continuare a usare altre applicazioni di messagistica istantanea, ma non per molto. I modelli di telefoni iPhone obloseti infatti, ben presto potrebbero non essere più compatibili con i sistemi operativi aggiornati della maggior parte delle applicazioni mobile esistenti.