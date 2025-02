WhatsApp, la rivoluzione è già cominciata | Da domani addio alle solite chat, si comunicherà a gesti

Attenzione al grande cambiamento di WhatsApp: d’ora in poi non si comunicherà più come si è fatto fino ad oggi.

I developer di Menlo Park stanno attuando una vera e propria rivoluzione. Scopri cosa bolle in pentola.

Se anche tu hai scaricato WhatsApp sul tuo cellulare e lo usi tutti i giorni per chattare e inviare file ad amici, parenti e colleghi, tieniti forte.

Ecco quali sono le modifiche apportate all’app di messaggistica istantanea e come verrà utilizzata.

L’app di Meta d’ora in poi non sarà più la stessa: è in arrivo una funzione mai vista di prima.

WhatsApp, la nuova funzione che rivoluzionerà l’uso dell’applicazione

WhatsApp sta per compiere 16 anni e da quando è stata inventata, ad opera di due impiegati di Yahoo! ad oggi, è cambiata e si è trasformata più volte. Oggi è uno strumento imprescindibile per mantenersi in contatto con il mondo e se si ripensa a quando veniva usata solo per le chat, sembra passata un’eternità.

L’app è diventata più interattiva e social oriented. Adesso ci si scambia in un attimo immagini e video in HD, file pesanti e di grandi dimensioni, si fanno call di lavoro, si usano i gruppi, le videochiamate di centinaia di partecipanti, l’archivio, gli stati, gli avatar. Insomma, i developer di Menlo Park sono sempre a lavoro per rilasciare nuove features e rendere WhatsApp performante. Ora l’app di Meta sta per offrire ai suoi milioni di utenti una grande novità. Scopri di che cosa si tratta: è molto probabile che resterai senza parole, soprattutto se possiedi più di un telefono!

La modifica sostanziale per gli utenti che utilizzano l’app di messaggistica istantanea

Dopo la rivoluzione che ha portato alla conversione dei messaggi audio in testo scritto, è arrivata una svolta epocale. Questa novità migliorerà la vita di chi utilizza il telefono aziendale o ha per motivi personali un secondo device. Come si legge sul sito web dedicato alla tecnologia, all’informatica e ai social, WABetaInfo, la funzione multi account, fino a oggi presente solo su Android verrà messa a disposizione anche dei device che funzionano con il sistema operativo iOS.

La funzione multi-account permette di accedere simultaneamente a più account WhatsApp. La gestione di entrambi su un unico dispositivo fino ad oggi è stata sempre macchinosa, perché richiedeva app di terze parti. Invece ora sarà possibile fare tutto direttamente dal proprio profilo WhatsApp. Sarà sufficiente acceder alle impostazioni dell’App, fare touch sull’icona con la freccia accanto al proprio nome. Da qui basterà scegliere “Aggiungi account” e configurare in un attimo il proprio secondo profilo.