WhatsApp, questa è la TRUFFA più pericolosa di dicembre | Con la scusa del messaggino ‘innocuo’, perdi più di 350€ in un solo colpo

Attenzione a questa pericolosa truffa WhatsApp, puoi perdere 350 euro con un semplice messaggio “innocuo”. Ecco in cosa consiste.

Il fenomeno delle truffe sopratutto quelle online, continua a colpire un numero elevato di utenti procurando seri problemi economici e non solo.

La maggior parte di queste sono studiate alla perfezione tanto da apparire reali e diviene quasi impossibile riconoscerle subito.

Tutte hanno come obiettivo principale quello di sottrarre soldi e dati personali alle vittime attraverso chiamate, messaggi, link e quant’altro.

Ultimamente, una delle più diffuse era proprio quella di fingersi un parente in difficoltà per potersi inviare del denaro. Questa volta, un altro tipo di truffa ancora più pericolosa ha preso di mira proprio WhatsApp.

Una nuova truffa pericolosa

La nuova truffa che si sta diffondendo sui social riguarda l’uso di messaggi apparentemente innocui che invece nascondono insidie pericolose. Come riporta, gazzettadiparma.it, con un testo amichevole e in apparenza genuino si invita la persona, a partecipare ad una nuova iniziativa. Quest’ultima può essere ad esempio una piattaforma di creazione di vestiti, dove si promette di condividere prodotti per valutarli. Tuttavia, il vero scopo è tutt’altro.

Non appena si risponde a questi messaggi o si clicca al link fornito, si viene subito rimandati ad una pagina fraudolenta che richiede di inserire le credenziali del proprio account social. In quel momento, i truffatori ottengono l’accesso al profilo della vittima, rubandone il controllo. Una volta entrati, possono utilizzare l’account per inviare lo stesso messaggio ad altri contatti, replicando la truffa a catena, o peggio, accedere a ulteriori servizi dove sono state utilizzate le stesse credenziali per registrarsi, come email, piattaforme varie o siti di acquisti online.

Come proteggersi dalle truffe

Tra le cose principali per tutelarsi da queste frodi, è prestare la massima attenzione. In particolare non bisogna mai cliccare su link sospetti o provenienti da sconosciuti, anche se il messaggio sembra provenire da un amico, poiché potrebbe trattarsi di un profilo già compromesso. È fondamentale prima accertarsi della legittimità di qualsiasi richiesta che coinvolga l’inserimento di credenziali personali. Inoltre, molto utile in tal senso può essere attivare l’autenticazione a due fattori sui propri account cosi da creare una barriera efficace contro eventuali accessi non autorizzati.

In ogni caso, qualora si sospetti di essere finiti nella trappola, non bisogna perdere tempo e agire subito. Quindi, cambiare la password del proprio account è il primo passo, seguito dall’attivazione di misure di sicurezza aggiuntive. È consigliabile anche verificare tutti i servizi collegati al social compromesso e avvisare i contatti per evitare che altri vengano coinvolti. Purtroppo tali truffe mostrano come sia facile essere ingannati nel mondo digitale quindi non dare mai per scontato nulla e proteggere sempre i dati personali può essere la soluzione migliore.