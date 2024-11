WhatsApp, questa FUNZIONE non la conosce nessuno | Così gli auguri di Natale te li sbrighi in 2 secondi, i parenti approvano

E’ una delle funzioni sconosciute di WhatsApp ma che ti lascerà sicuramente stupito. Scopri subito di cosa si tratta!

WhatsApp è ormai diventato il mezzo di comunicazione più utilizzato al mondo. Quest’App, da quando ha fatto ingresso nella nostra quotidianità, è stata sicuramente una rivoluzione nella vita di ognuno di noi.

Che sia in ambito lavorativo o personale, grazie alla sua utile funzione permette in modo facile e veloce di tenerci costantemente in aggiornamento con i nostri colleghi, amici o parenti.

Oltre alla sua funzione principale che prevede lo scambio di messaggi di testo tra una o più persone, vi è anche la possibilità di inviare foto, documenti, note vocali, effettuare videochiamate e molto altro ancora.

Oggi tra l’altro, è possibile anche inoltrare la propria posizione in tempo reale. Negli anni infatti, whatsapp si è perfezionata migliorando non solo le sue prestazioni ma inserendo funzionalità aggiuntive.

WhatsApp, le sue funzioni sempre in aggiornamento

Tra le recenti funzioni di WhatsApp troviamo quella di inviare degli sticker. Si tratta di adesivi che rappresentano un’alternativa alle semplici emoji o alle GIF animate e servono a rendere divertenti le conversazioni con i propri contatti. Utilizzare gli sticker nelle conversazioni WhatsApp è davvero facilissimo. Basta accedere alla chat (singola o di gruppo), toccare l’icona a forma di emoticon (a sinistra del campo del testo) e poi l’icona a forma di sticker (a destra). Fatto ciò, toccando il tasto “+” appariranno i pacchetti da scaricare nella scheda Tutti gli sticker. Una volta scaricati premendo il tasto di download si possono visualizzare gli adesivi del pacchetto, aprendolo.

WhatsApp aggiunge di frequente nuovi pacchetti. Quindi accanto ad alcuni pacchetti troverai l’etichetta Nuovo. Quando vengono aggiunti nuovi sticker, puoi aggiornare il pacchetto. Per fare ciò, Tocca la scheda I miei sticker e, individuato quello da aggiornare, l’icona dedicata. Vi è anche la possibilità di eliminare un pacchetto, sempre dalla stessa scheda, tocca l’icona del cestino, accanto al pacchetto da rimuovere, e conferma toccando Elimina.

Una funzione nascosta di Whatsapp

Non tutti sanno che ultimamente Meta sempre a proposito degli sticker ha introdotto una funzionalità che permette di creare sticker personalizzati a partire dalle foto della galleria dello smartphone.

Come riporta Noemi Saija, un’Esperta Tech, AI e Graphic Design sulla sua pagina Instagram, questa si possono creare degli sticker personalizzato in pochi secondi. Basta seguire questi semplici passaggi:

entra in una chat;

trascina un’emoji nella chat;

clicca su modifica sticker;

aggiungi dettagli come emoji o testo (Saija ha scelto un cappello e un cuore);

invialo e stupisci i tuoi amici!

E’ davvero semplicissimo, veloce ed anche molto divertente. Provalo subito e invialo a tuoi contatti preferiti!