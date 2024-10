WhatsApp, vuoi leggere un messaggio senza aprirlo? Adesso è possibile | Non risulta visualizzato

Svelato finalmente il trucco per liberarsi dalla trappola del “visualizzato” su WhatsApp, ti cambierà la vita.

Se non ne puoi più di amici, colleghi, genitori, partner e capo che ti chiedono come mai hai visto i loro messaggi ma non hai risposto, devi fare così.

Non c’è metodo migliore per evitare di doversi giustificare ogni qualvolta non si vuole o non si può rispondere a una chat.

Metti a tacere tutti i tuoi contatti con il trucco prezioso per leggere i messaggi su WhatsApp senza far sapere che li hai visualizzati.

WhatsApp, il trucco per scoprire il contenuto dei messaggi senza far sapere che li hai letti

WhatsApp ha letteralmente cambiato la vita di tutti noi. Utilizziamo la App ormai ogni giorno per compiere le azioni più disparate, dai servizi funzionali e destinati alle aziende, fino a quelli ludici, WhatsApp viene utilizzato da miliardi di persone in Italia e si contano quasi 40 milioni di iscritti. Con WhatsApp inviamo file, foto, video, facciamo le videochiamate e personalizziamo sempre più la nostra esperienza di comunicazione.

Ad ogni nuovo aggiornamento, l’app di Meta diventa più performante e ricca di strumenti utili e divertenti. Tuttavia, dietro questa popolare app di messaggistica istantanea, si nasconde anche una piccola “trappola”. Il fatto di essere sempre connessi ci fa sentire anche obbligati a rispondere a tutti i messaggi e può capitare addirittura dovere a qualcuno delle spiegazioni se non si può o non si vuole rispondere. Insomma il “visualizzato” è ormai un incubo. Per fortuna però esiste uno strumento che ti consente di leggere i messaggi senza farlo sapere al contatto che te li ha inviati. Scopriamo come si fa.

Come evitare l’incubo del “visualizzato”

Il primo passo per liberarsi dall’incubo del “visualizzato” è aprire WhatsApp, andare sulle impostazioni dell’applicazione e fare touch su account e poi su privacy. Da questa sezione bisognerà disattivare le conferme di lettura. Tuttavia in questo modo anche non sarà più possibile neppure riceverle e dunque non appariranno le due spunte blu, che di fatto notificano l’avvenuta lettura del messaggio.

Se non vuoi rinunciare alla possibilità di ricevere le notifiche di lettura, puoi anche attivare le notifiche pop-up della App. In questo modo ogni qual volta ti arriverà un messaggio, potrai visualizzarlo direttamente sul display, senza aprire WhatsApp. Infine, un altro metodo furbo per aggirare l’invio delle spunte blu, è impostare la modalità aereo prima di leggere i messaggi. Basta attivarla, entrare su WhatsApp, leggere e poi uscire dall’applicazione e disattivare la modalità aereo, senza poi accedere all’App.