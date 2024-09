Wi-Fi, ti rubano la connessione e nemmeno te ne accorgi | Con questo trucco incastri gli ‘scrocconi’: bastano 2 click

Fai attenzione ai furti di Wi-Fi: ecco come fare a scoprire se qualcuno sfrutta la tua connessione senza dirti nulla.

La rete internet di casa o dell’ufficio potrebbe subire dei rallentamenti e se invece si appoggiano ai dati della tua connessione del telefono, potresti ritrovarti offline da un momento all’altro.

Temi che qualcuno possa connettersi alla tua linea internet? Scopri se è davvero così con questo metodo infallibile.

Se metti in pratica questa strategia, capisci subito se c’è qualcuno che sta approfittando della tua rete Wi-Fi senza pagare.

Wi-Fi, il metodo infallibile per capire se qualcuno si è connesso alla tua rete

Noi tutti utilizziamo ogni giorno la rete Wi-Fi, la tecnologia Wi-Fi infatti, ha sostituito il vecchio sistema di connessione che, attraverso il modem, permetteva di collegare un dispositivo solo se associato alla rete fissa da un cavo. In questo modo invece tutti gli ambienti sono connessi attraverso la tecnologia wireless. Tuttavia proprio la rete internet Wi-Fi, che ha consentito di semplificare tantissimo l’utilizzo della connessione negli ambienti domestici e nei luoghi pubblici, ha anche messo a rischio la privacy e la sicurezza della rete stessa e di chi naviga.

Forse non lo sai, ma qualcuno potrebbe appoggiarsi alla tua rete di casa o sfruttare i dati mobili del tuo cellulare. In tal caso, potresti andare incontro a problemi di diversa natura, cerchiamo dunque di chiarire che cosa accade quando qualcuno si collega alla Wi-Fi, senza averne avuto il permesso e come fare a limitare gli accessi non consentiti.

Come fare a individuare e a limitare gli accessi non autorizzati

Un accesso non consentito a una rete Wi-Fi può comportare una violazione della privacy, se messo in atto da un utente esperto, capace di “frugare” nei diversi device collegati alla rete stessa, come televisori, cellulari, tablet e laptop. Inoltre può tradursi in un’azione illecita, se chi accede alla Wi-Fi visita siti web illegali.

Oltre a questi due aspetti, c’è anche una ragione pratica per la quale occorre limitare gli accessi alla propria Wi-Fi non autorizzati: la qualità della connessione peggiora o diventa più lenta. Dunque nel caso in cui si dovesse avere il sospetto che qualcuno abbia fatto accesso alla rete senza permesso, si può controllare verificando sul proprio PC in Esplora Risorse, dove appare la lista dei dispositivi collegati. Si può anche fare una verifica degli indirizzi IP controllando 192.168.1.1, 192.168.0.1 o 192.168.1.254. Infine, si può impostare, dal pannello di controllo del router, il protocollo WPA2-AES o WPA2-PSK, più sicuri di quello WEP o WPA.