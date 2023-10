William e Kate, sui social ‘tornano indietro nel tempo’

(Adnkronos) – 'Rewind'. Ricordi, recenti, da 'riavvolgere' per conquistare gli appassionati di vicende reali, tentando la strada della creatività per non far passare inosservati gli impegni reali. Sui social media William e Kate hanno lanciato 'Rewind'. "Benvenuti nel Rewind di settembre con il principe e la principessa del Galles", è l'annuncio sull'account X di William e Kate dove i reali, tra foto e video, ripercorrono gli appuntamenti del mese di settembre. Nel thread c'è anche la tappa dell'erede al trono d'Inghilterra a New York nei giorni dell'Assemblea generale dell'Onu. Fra i ricordi di un mese intero c'è anche il passato con lo sguardo al futuro: dall'annuncio a settembre dei finalisti degli Earthshot Prize, il 'premio per l'ambiente' promosso dal principe William, alla cerimonia prevista a Singapore per il 7 novembre. Non manca il giorno del ricordo della regina Elisabetta, morta l'8 settembre dello scorso anno all'età di 96 anni. Kate e William stanno "sperimentando la loro social media strategy", ha scritto 'People'. Per il Daily Mail, negli ultimi mesi è sempre più 'massiccia' la presenza del principe e della principessa di Galles sui social media. E intanto il 'Rewind di settembre' sembra conquistare gli appassionati di vicende reali: un'idea "geniale". —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

