Wimbledon 2023, invasione di campo con coriandoli – Video

(Adnkronos) – Invasione di campo a Wimbledon e match sospeso. Attivisti della campagna Just stop oil sono entrati sul campo numero 18, dove era in corso il match tra Sho Shimabukuro e Grigor Dimitrov per il primo turno del tabellone del singolare maschile. Un uomo e una donna hanno sparso coriandoli arancioni sull'erba, provocando la momentanea sospensione del match che Dimitrov ha vinto agevolmente per 6-1, 6-2, 6-1.

