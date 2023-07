Wimbledon 2023, Musetti al terzo turno del tabellone maschile

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti al terzo turno del tabellone del singolare maschile a Wimbledon 2023. L'azzurro, testa di serie numero 14, al secondo turno ha sconfitto lo spagnolo Jaume Munar per 6-4, 6-3, 6-1in 2h16'. Musetti affronterà il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 17. Eliminato al primo turno Matteo Arnaldi, sconfitto in 4 set dallo spagnolo Roberto Carballes Baena che si è imposto per 6-7 (0-7), 6-3, 6-4, 6-4 in 2h57'. —[email protected] (Web Info)

