Wimbledon 2023, Musetti eliminato al terzo turno del tabellone maschile

Lorenzo Musetti eliminato al terzo turno di Wimbledon 2023. L'azzurro, testa di serie numero 14, è stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz, numero 17 del seeding, che si è imposto per 7-6 (7-4), 6-4, 6-4 in 2h04' qualificandosi per gli ottavi di finale del tabellone del singolare maschile. L'equilibrio è saltato con il tie-break che ha deciso il primo set e ha finito per incidere su tutto il match. Musetti, bravo ad annullare 2 palle break sul 4-5, nel tie-break ha accusato un esiziale passaggio a vuoto. Hurkacz ha preso il largo fino al 6-1 prima di chiudere per 7-4. L'azzurro ha accusato il colpo, cedendo il servizio nella fase iniziale del secondo set: senza procurarsi nemmeno una palla break, il toscano si è arreso per 6-4. Copione simile nel terzo parziale: Hurkacz subito avanti (2-0) e Musetti costretto a rincorrere. Sul 4-5, l'italiano ha avuto a disposizione 3 palle break per allungare la partita ma non è riuscito a concretizzare nessuna chance: Hurkacz ha chiuso 6-4. —[email protected] (Web Info)

