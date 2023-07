Wimbledon 2023, sorteggiati i tabelloni: derby Berrettini-Sonego al 1° turno

(Adnkronos) – Sorteggiati oggi 30 giugno i tabelloni principali del torneo di Wimbledon 2023. Teste di serie: Carlos Alcaraz e Iga Swiatek. I campioni uscenti invece sono Novak Djokovic ed Elena Rybakina. Nel seeding di Alcaraz subito un derby in programma tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Marco Cecchinato sfiderà il cileno Jarry, Arnaldi se la vedrà con Carballes Baena. Nella parte bassa (Djokovic) Sinner affronterà Juan Manuel Cerundolo, Musetti se la vedrà con Varillas al primo turno. Nel tabellone femminile sorteggio sfortunato per Jasmine Paolini che ha 'pescato' Petra Kvitova già due volte vincitrice del torneo (2011- 2014). Sette le azzurre in gara. Nella parte alta del draw, presidiata da Iga Swiatek, sono state sorteggiate Trevisan, Cocciaretto e Stefanini: in quella bassa, con Aryna Sabalenka, Paolini, Bronzetti, Errani e Giorgi. PARTE ALTA: Cecchinato-Jarry; Berrettini-Sonego; Arnaldi-Carballes; Baena. PARTE BASSA: Sinner-Cerundolo; Musetti-Varillas. PARTE ALTA: Trevisan-Sorribes Tormo; Osorio-Cocciaretto; Kontaveit-Stefanini. PARTE BASSA: Paolini-Kvitova; Cristian-Bronzetti; Brengle-Errani; Gracheva-Giorgi. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata