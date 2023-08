X Factor 2023 al via dal 14 settembre, dove vederlo in tv e streaming

(Adnkronos) – Annuncia la data di inizio di 'X Factor 2023': il kick off sarà giovedì 14 settembre, sempre su Sky e in streaming su Now. ''L’unico modo per realizzare un sogno è tirarlo fuori dal cassetto'': il promo di Francesca Michielin, che ha il compito di fare ancora gli onori di casa e quindi anche di introdurre ufficialmente la nuova stagione di 'X Factor'. Da quel giorno, artisti provenienti da tutta Italia e non solo, rappresentanti di tutti i generi e i colori della musica, proveranno a far uscire dai propri cassetti tutte le loro aspirazioni e speranze, proprio in rispetto del claim 'Libera i tuoi sogni' che mai come quest’anno vuole essere un’incitazione ai ragazzi a far vedere quanto di buono ci sia nelle loro voci, nei loro testi, nei loro strumenti. Arriveranno sul palco di 'X Factor 2023', conosceranno i giudici di quest’anno Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Morgan, racconteranno chi sono e dove vogliono arrivare, ce la metteranno tutta nella loro esibizione e poi si sottoporranno ai commenti dei quattro al tavolo cercando come sempre almeno 3 dei loro sì per poter proseguire il percorso sotto la grande X. Dal 14 settembre, i giudici dello show Sky Original prodotto da Fremantle riprenderanno la loro missione: individuare i 'cassetti' più promettenti in attesa che negli step successivi, Bootcamp e Home Visit, si definiscano i 12 protagonisti di' X Factor 2023'. Un po’ quello che succede nel promo di oggi, in cui Fedez, Ambra, Dargen e Morgan – che appaiono per la prima volta 'all’opera' dietro il tavolo, urlano in coro '4 sì' all’esibizione di questa ragazza che con chitarra e voce riesce a conquistare l’applauso del pubblico: un sogno, appunto, che non poteva che venir fuori dal cassetto, grazie a 'X Factor'. La campagna è ideata da Sky Creative Agency. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

