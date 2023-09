X Factor 2023, Ambra commossa e Morgan ammirato: su Selmi non ci sono dubbi – Video

(Adnkronos) – Terzo e ultimo appuntamento con le Audition ieri 28 settembre: il prossimo appuntamento per X Factor 2023 sono ora i Bootcamp. Non hanno avuto dubbi i 4 giudici Ambra, Dargen Fedez e Morgan a dare 4 sì a Niccolò Selmi, in arte Selmi, cameriere di Lucca. Nel suo inedito 'Doccia Ghiaccia' possono davvero rispecchiarsi tutti: Ambra è commossa, Morgan è ammirato, Dargen e Fedez sono sinceramente sorpresi. "Non hai idea quanto capisca quello che racconti. Lo fai con una gentilezza che in queste situazioni non è mai facile, ed è per questo che ti dico grazie", ha detto Ambra.

X Factor 2023, in onda tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand.

