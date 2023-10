X Factor 2023, bootcamp seconda puntata: lacrime per Ambra – Video

(Adnkronos) – Bootcamp di X Factor 2023, i giochi sono fatti: anche Ambra Angiolini e Morgan, come già avevano fatto una settimana fa i colleghi giudici Fedez e Dargen D’Amico, hanno formato nella puntata andata in onda ieri le proprie squadre da portare agli Home Visit, ultimo step delle selezioni prima delle puntate Live. Venti i concorrenti sopravvissuti alla serratissima giostra delle sedie, 5 per ogni giudice. Come sempre, Francesca Michielin ha fatto gli onori di casa conducendo lo show e interagendo dietro le quinte con gli aspiranti concorrenti prima e dopo le loro esibizioni, raccogliendone le emozioni e gli umori. Ad aprire le danze è stata Ambra Angiolini, che porta con sé: Gaetano De Caro, che ha presentato una cover di 'Pensiero stupendo' di Patty Pravo, confermando le eccezionali doti vocali mostrate alle Audition; gli Isobel Kara con la loro originalissima versione 'salentina' di 'NIMPHA – La storia di una ninfomane' di Madame; Jacopo Martini con il suo inedito 'Dispetto', pezzo catchy dalle sonorità anni ’80; Matteo Pierotti con la sua 'Più o meno' e un’ispiratissima cifra cantautorale; Angelica Bove con una cover ad alto tasso emozionale di 'All I Want' dei Kodaline che ha fatto piangere Ambra. Per la squadra di Morgan, invece, a conquistare le 5 sedie disponibili, ottenute tutte con dei sorprendenti switch, sono stati: gli Animaux Formidables, con il loro personalissimo sound sulla cover di 'Who Said' dei Planet Funk; Niccolò Selmi, con la sua intensa versione di 'Elliot’s Song' di Dominic Fike; i Manifesto che con 'Black' hanno fatto riscoprire i Pearl Jam al loro giudice; Anna Castiglia e la sua inedita reinterpretazione di 'Un Tempo Piccolo' di Franco Califano; e i Sickteens, con la loro coraggiosa cover di 'Hold On' di Justin Bieber rivestita di rock. Come sempre, Francesca Michielin ha fatto gli onori di casa conducendo lo show e interagendo dietro le quinte con gli aspiranti concorrenti prima e dopo le loro esibizioni, raccogliendone le emozioni e gli umori. Tra una settimana i 4 giudici porteranno i cinque aspiranti concorrenti ciascuno agli Home Visit. Trascorreranno tante ore assieme a loro, per conoscersi meglio e fare le scelte più oculate possibili. Qui le 4 squadre che arrivano agli Home Visit della prossima settimana: con Fedez ci saranno Lorenzo Bonfanti, Sara Sorrenti, Giulia Petronio, Maria Tomba, Asia Leva; Dargen D’Amico porterà con sé Andrea Settembre, Fabio D’Errico, Stunt Pilots, Edoardo Brogi, Fabrizio Longobardi; Ambra Angiolini sarà accompagnata da Gaetano De Caro, Isobel Kara, Matteo Pierotti, Jacopo Martini, Angelica Bove; con Morgan ci saranno Animaux Formidables, Niccolò Selmi, Manifesto, Anna Castiglia, Sickteens. In ogni squadra, l’insindacabile ma difficilissimo responso dei giudici ne manderà 3 ai Live Show: quali saranno i protagonisti di X Factor 2023?

X Factor va in onda ogni giovedì in prima serata alle 21.15 su Sky e in streaming su Now ed è sempre disponibile on demand.

