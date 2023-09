X Factor 2023, Maria conquista giudici e pubblico con la sua energia – Video

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento, ieri giovedì 21 settembre, con X Factor 2023, per la seconda puntata delle Audition. Tra i concorrenti che hanno conquistato pubblico e giudici con tre sì (Fedez, Dargen D’Amico e Morgan(^) e un no (Ambra Angiolini), Maria Tomba. Simpatia, grinta e balzelli per la giovanissima di origini veronesi che si è esibita in una cover di 'Piece of my heart' di Janis Joplin Maria, che vive in un convitto di suore a Milano, si è presentata con le sue ciabatte di peluche rosa e il suo sogno di fare – ha detto- "un tour mondiale che si chiamerà 'Maria Tomba è morta'" e di "cantare vestita da suora in giarrettiera". Per lei, a X Factor 2023, in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, un’esibizione divertente, inconsapevolmente unica grazie ai suoi irresistibili balzelli, che le sono valsi l’accesso ai Bootcamp. Immagini concesse da Sky. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata