X Factor 2023, stasera le Home Visit: ultimo step in attesa dei Live

X Factor 2023, stasera alle 21.15 ultimo step di selezioni prima dei live e ultima chance per i concorrenti di essere tra i protagonisti del talent Sky. Arriva infatti il momento delle Home Visit dello show. È la fase conclusiva delle selezioni di quest'anno, il momento in cui i 4 giudici individueranno i 12 protagonisti che saranno in gara ai Live Show. Dopo la corsa delle Audition e dei Bootcamp, al termine della quale Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico, Morgan hanno ristretto la rosa dei concorrenti a 20 artisti, 5 per ciascuno, ora i giudici ritroveranno i propri artisti arrivati fin qui. Le Home Visit che si svolgeranno in una atmosfera intima e "privata", molto personale, limitata solo a giudici e concorrenti. Per quasi due giorni interi, il giudice con la propria squadra saranno lontani da ogni distrazione che distolga l'attenzione dalla musica. Un'occasione preziosa, per i giudici, per conoscere meglio i ragazzi che hanno selezionato fin qui in vista della decisione più difficile; e per i concorrenti, per mostrare ancora una volta, in un clima più informale, quanto sia forte in loro la voglia di accedere tra i 12 protagonisti di questa edizione. I 5 artisti di ogni squadra dovranno esibirsi ancora una volta davanti al proprio giudice, soprattutto potranno chiedere lui consigli, parlarsi in maniera sincera e quasi confidenziale in un contesto lontano dalle luci di uno studio tv e dal pubblico sugli spalti: un modo per iniziare a stringere un rapporto fatto di armonia e fiducia e ricevere suggerimenti che saranno preziosi qualunque sia la scelta. E la scelta non sarà affatto facile, dal momento che ogni giudice ha composto personalmente la rosa di artisti da portare con sé. Nelle Home Visit, l'appuntamento di oggi alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e in streaming su Sky Go, Fedez ascolterà ancora una volta Lorenzo Bonfanti, 30enne di Civate (Lecco); Sara Sorrenti, 34 anni di origini calabresi e ora a Bruxelles; Giulia Petronio, 23enne di Milano; Maria Tomba, 20enne di San Bonifacio (Verona) ora a Milano; Asia Leva, 18enne di Sezze (Latina). Ambra si ritroverà di fronte a Gaetano De Caro, 16 anni di Casamassima (Bari); gli Isobel Kara, due ragazzi di 23 e 26 anni di Taranto; Jacopo Martini, 27 anni di Roma; Matteo Pierotti, 24 anni di Roma; Angelica Bove, 20 anni di Milano. Dargen incontrerà nuovamente Andrea Settembre, napoletano 21enne; Fabio D'Errico, 33 anni di San Giovanni Rotondo (Foggia); gli Stunt Pilots, trio di 24 e 25enni che vivono a Berlino; Edoardo Brogi, 26 anni di Montespertoli (Firenze); Fabrizio Longobardi, 29 anni di Roma. Morgan valuterà le esibizioni di Niccolò Selmi, 22 anni da Lucca; Animaux Formidables, una coppia "mascherata" di Torino; i Manifesto, due ragazzi di 19 e 20 anni di Civitavecchia (Roma); Anna Castiglia, 23 anni di Torino; Sickteens, trio di 19 e 20enni di Reggio Emilia. Tutto pronto, allora, per la partenza dei Live di X Factor 2023 del 26 ottobre, in questa edizione inedita e appassionante, con una sfida apertissima e ricca di talento. Per capire chi ne farà parte manca un solo step: quali saranno i 12 concorrenti ufficialmente in gara a #XF2023?

