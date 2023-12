X Factor, Morgan: “Esperienza finita in maniera terribile, hanno vinto poteri economici”

(Adnkronos) – L'esperienza a X Factor “è finita in maniera terribile. Il fatto che non abbia vinto la musica ma i poteri economici è terribile”. A dirlo è Morgan nel foyer della Scala, dopo aver partecipato alla Prima del 'Don Carlo'. "A livello umano – ha ammesso l'artista – è stato tremendo anche perché se c’è qualcuno a cui interessa l’aspetto umano sono io. Intendevo portare tutto a un livello artistico, ma non è stato possibile”. Per il cantante “è sempre bello venire qui". I costumi di scena "sono meravigliosi". Quindi ha spiegato: "Sono arrivato tardi perché avevo degli impegni. C’era la finale di X Factor – ha detto, scherzando con i cronisti -. Ho assistito in verità ai commenti su Instagram di X Factor perché sul mio profilo ho aperto uno spazio per commentarlo”. "Io non ho capito come si faccia a trascurare l’aspetto umano e a non privilegiarlo. L’aspetto umano è il più importante di tutti e viene prima di ogni cosa. Per me, invece, è stata una delusione”, ha aggiunto Morgan, tornando sul litigio avuto con Fedez a X Factor. A chi gli chiedeva se ci fosse la possibilità di fare pace, Morgan ha replicato: “Io non ho fatto guerra a nessuno, ma il rispetto è importante e io da subito sono stato sbeffeggiato. Mi sono sentito preso in giro”. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata