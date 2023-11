‘X Factor’, Morgan: “Gli Astromare ad Ambra? Così qualcuno le insegna il do maggiore”

(Adnkronos) – L’ex giudice, ‘quanto successo a ‘X Factor’ sintomo di un Paese culturalmente allo sbando’ “Hanno affidato gli Astromare ad Ambra? Così qualcuno le insegna il do maggiore”. È l’ironico commento di Morgan alla vigilia della puntata di ‘X Factor’ di stasera, che si svolgerà senza di lui dopo il suo licenziamento e in cui la band degli Astromare, l’unica dell’ex Bluvertigo rimasta in gara, sarà affidata ad Ambra. “Quello che è successo a ‘X Factor’ è il sintomo di un paese completamente allo sbando dal punto di vista culturale -tuona poi Morgan su una chat che condivide con alcuni giornalisti- Potete riguardare tutte le puntate sin dalle audizioni e vedrete che l’unico elemento che ha portato una conoscenza e una preparazione professionale ed artistica è stato trattato male. Così viene trattata la cultura in questo Paese”. "È un grande dolore per me e per tutti coloro i quali si impegnano, studiano, hanno talento e merito ma sono costretti a subire la prepotenza di uno squallido sistema di poteri economici che umiliano e vilipendono la qualità a favore di una ignoranza che si chiama esattamente analfabetismo funzionale”, aggiunge l’ex giudice di X Factor. Che scandisce: “Che non si scrivano stupidaggini sul copione della furia di Morgan e della prevedibilità di quel che è successo, ma si chiamino le cose con il loro nome: io non litigo, io combatto quel degrado, ed è cosa molto diversa”. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

