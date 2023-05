Zaccheroni dopo l’incidente: “Il peggio è passato, ho iniziato la riabilitazione”

(Adnkronos) – Alberto Zaccheroni parla dopo delle sue condizioni di salute dopo l'incidente domestico dello scorso 10 febbraio. "Credo che il peggio sia passato, sto facendo riabilitazione, soprattutto sto camminando. Ho perso forza dopo due mesi e mezzo a letto, però la sensazione è che siamo sulla strada giusta", racconta il tecnico romagnolo Alberto Zaccheroni, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. Qualche giorno fa, l'ex allenatore aveva parlato di quanto accaduto, facendo comprendere il rischio che ha corso. Quanto all'attualità calcistica, con tre squadre di calcio italiane in finali europee, sottolinea: "Ho sensazioni positive per tutte e tre le italiane. La finale più difficile è quella dell'Inter, ma mi sarei preoccupato di più se fosse stata una sfida sui 180 minuti. In gara secca può succedere di tutto". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

