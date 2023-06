Nel weekend di metà giugno si avvia il calendario degli eventi estivi di Zagarolo, caratteristica cittadina in provincia di Roma: il 17 e 18 giugno appuntamento con il Festival del Tordo matto, accompagnato dall’inaugurazione della mostra d’arte “Spazi imperfetti” e dalla presentazione del libro dei Têtes de Bois.

Da giugno ad agosto circa venti eventi tra cultura, tradizioni, eccellenze enogastronomiche, concerti e

presentazioni di libri. Non mancheranno i festeggiamenti dedicati a San Lorenzo, la Festa della Musica, il

Festival della Danza, la Festa del Pane e il Festival del Jazz nel “Tondo” di Zagarolo.

Sindaco di Zagarolo

“Anche quest’anno tanti appuntamenti per tutte le età con serate all’aperto di musica, arte, cultura,

scienza, gioco e sport – spiega il Sindaco di Zagarolo, Emanuela Panzironi. – Grazie alla preziosa

concertazione tra Amministrazione comunale, Istituzione di Palazzo Rospigliosi, Pro Loco, Zaca

Associazione commercianti, associazioni, comitati e cittadini, per questa estate la nostra Città si fa

trovare pronta: dal prossimo weekend spazio all’eccellenza del Tordo matto, un prodotto tipico che

ritroveremo anche nella Festa del Pane alla fine di Luglio e nei festeggiamenti del Santo Patrono San

Lorenzo a metà Agosto.

Musica d’autore con importanti interpreti

Immancabile l’appuntamento con il jazz nel “Tondo”: anche quest’anno prevista musica d’autore con interpreti e musicisti di prim’ordine.

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato e parteciperanno come protagonisti durante questi mesi di eventi; al Consigliere con delega alla Cultura Alessandro D’Ambrosi e alla Presidente dell’Istituzione di Palazzo Rospigliosi Andrea Celeste Peronti il mio più sincero ringraziamento per il brillante lavoro svolto”.

Delegato alle Politiche Culturali

“Un’estate ricca di cultura, arte, musica, sport e prodotti tipici, ma sempre con un occhio rivolto verso le

tradizioni – aggiunge il Consigliere delegato alle Politiche culturali, Alessandro D’Ambrosi. – Grazie ai

nostri cittadini e alle nostre associazioni, grazie a questo straordinario tessuto sul quale facciamo

riferimento per l’organizzazione di eventi e di festival, anche quest’anno Zagarolo ospiterà il turismo

grazie ad un cartellone di eventi eclettico, declinato nei più disparati settori. Esserci significa respirare il clima della nostra Città e conoscere le atmosfere dei Monti Prenestini”.

Zagarolo, estate 2022

Presidente Istituzione Palazzo Rospigliosi

“Questa estate vogliamo promuovere e avvicinare tutti, dentro e fuori Palazzo Rospigliosi – conclude la

Presidente dell’Istituzione di Palazzo Rospigliosi, Andrea Celeste Peronti. – Per questo motivo, tra le tante

iniziative estive, vedrete anche il Museo del Giocattolo che scenderà in piazza con tantissime attività

didattico-scientifiche. Un ringraziamento al personale del Museo e della Biblioteca, all’Amministrazione

comunale che crede fortemente nella promozione della cultura e del divertimento, così da poter creare il

mix perfetto per offrire un’estate da spettacolo”.

Il Tordo matto, piatto tipico di Zagarolo

È un involtino di carne di cavallo, condito con lardo e aromatizzato con erbe, che secondo la leggenda fu offerto da due contadini, molto poveri a un soldato tedesco bisognoso di cibo e acqua.

Deve il suo nome alla parola che il moribondo ospite, visibilmente confuso, al limite della follia, ripeteva incessantemente, cioè “drossel”, che in tedesco significa “tordo”.

Da questa combinazione nacque perciò, il Tordo del Matto.

Come raggiungere Zagarolo da Roma

In autobus: Linea Cotral, partenze da Roma Anagnina per Genazzano, scendere a Zagarolo; in treno: partenze dalla Stazione Termini, treno per Cassino o Frosinone, scendere alla stazione di Zagarolo; in auto: da Roma prendere la via Prenestina fino a Zagarolo, oppure l’autostrada A1 Milano – Napoli, uscire al casello di San Cesareo, arrivare alla via Casilina e proseguire in direzione sud fino alle indicazioni per Zagarolo, che sarà distante pochi chilometri.

© Riproduzione riservata