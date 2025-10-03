Due distinti interventi dei Carabinieri della Compagnia di Palestrina, svolti in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Tivoli, hanno portato all’arresto di due uomini gravemente indiziati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le attività, avvenute tra San Cesareo e Cave, rientrano in una più ampia strategia di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, con l’obiettivo di limitare la diffusione di sostanze stupefacenti nelle aree periferiche della Capitale e nei centri della provincia.

San Cesareo: hashish, cocaina e un coltello con tracce di droga

Nel corso di un controllo stradale ordinario nel territorio di Zagarolo, i Carabinieri della Stazione di San Cesareo hanno intimato l’alt a un’autovettura in transito. Al volante si trovava un 28enne romano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, che non è stato in grado di giustificare la propria presenza in zona.

Gli agenti hanno notato un forte odore provenire dall’interno dell’auto: elemento che ha indotto a procedere con una perquisizione del veicolo. All’interno è stato trovato un panetto di hashish del peso di 105 grammi, una dose di cocaina confezionata e circa 150 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Durante la stessa operazione i militari hanno rinvenuto anche un coltello con lama sporca di sostanza stupefacente, che secondo gli investigatori sarebbe stato utilizzato per suddividere le dosi.

Raccolti gravi indizi di colpevolezza a suo carico, il 28enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura di Tivoli, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Cave: cocaina in casa e registri contabili

Un secondo intervento è stato condotto dai Carabinieri della Stazione di Cave, che hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un 42enne del posto, già noto alle autorità. All’interno sono stati rinvenuti oltre 10 grammi di cocaina, parte dei quali già suddivisi in dosi pronte per la cessione.

La perquisizione ha permesso di sequestrare anche materiale da taglio e confezionamento, oltre a registri manoscritti ritenuti riconducibili alla gestione della contabilità legata all’attività illecita. Elementi che, secondo gli investigatori, confermerebbero l’ipotesi di un’attività strutturata e non occasionale.

Anche per il 42enne la Procura di Tivoli ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Coordinamento investigativo e quadro giudiziario

Le due operazioni rientrano nel coordinamento delle attività della Compagnia di Palestrina, che nelle ultime settimane ha intensificato i controlli per prevenire e contrastare la diffusione di stupefacenti. Le indagini preliminari proseguono per verificare eventuali collegamenti con altre persone e per ricostruire il circuito di approvvigionamento della droga sequestrata.

Si tratta di attività di polizia giudiziaria che operano in sinergia con l’autorità giudiziaria, con l’obiettivo di rispondere in maniera rapida ed efficace alle segnalazioni di spaccio provenienti dal territorio.

Come previsto dal nostro ordinamento, entrambi gli arrestati devono considerarsi presunti innocenti fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza, che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile. Al momento, infatti, le contestazioni si collocano nella fase delle indagini preliminari.

Spaccio in provincia di Roma