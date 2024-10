Zagarolo, “Festival Economia della Cultura” 18 e 19 ottobre 1a edizione

Un ricco calendario di appuntamenti tra le giornate del 18 e 19 ottobre, dedicate in particolare alle tecnologie per la cultura

Dopo il successo delle giornate inaugurali di Viterbo, il Festival Economia della Cultura prosegue a Zagarolo, dal 18 al 19 ottobre, presso lo Spazio Attivo LOIC (Lazio Open Innovation Centre) di Lazio Innova (Piazza Indipendenza 18).

Le due giornate di Zagarolo sono dedicate in particolare alle tecnologie per la cultura. Il Festival, alla sua prima edizione, promuove il ruolo centrale della produzione culturale e creativa come volano di crescita sociale ed economica dei territori.

Partecipano alla manifestazione istituzioni, imprese, giornalisti ed economisti che operano nella filiera culturale italiana per promuovere casi di successo e stimolare nuove progettualità, con la proposta di politiche vincenti per il settore della promozione e del turismo culturale. Lectio magistralis di noti esponenti della Cultura contribuiscono a fornire un quadro completo per politiche culturali di successo.

Il programma si apre il 18 ottobre, alle ore 15, con l’intervento di Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio.

A seguire, la lectio magistralis “Intelligenza artificiale e divulgazione culturale” di Gino Roncaglia, filosofo e saggista, una sessione di incontri b2b tra aziende digitali e buyer e lo showtech di prodotti multimediali per i beni culturali.

Dalle ore 16.30 alle 17.30 è in programma la passeggiata culturale “Alla scoperta di Zagarolo e di Gabii”. La giornata si conclude alle ore 19 con la visita teatralizzata “I Colonna, tra gioco e potere” e con un aperitivo alla scoperta della cultura gastronomica del territorio.

La due giorni di Zagarolo proseguirà il 19 ottobre con un ricco calendario di appuntamenti a partire dalle ore 10: case history, focus con le amministrazioni del territorio e il consorzio “I Castelli della Sapienza”, presentazioni, momenti di confronto e incontri b2b con le imprese.

Protagonista, inoltre, l’Arte Digitale con le testimonianze di Federico Bomba, presidente Sineglossa e Sofia Pescarin, prima ricercatrice dell’Istituto di Scienze del Patrimonio del CNR, intervistati da Simone Arcagni, professore e saggista di media e cultura digitale e da Barbara Carfagna, giornalista Rai.