Zagarolo, la cultura della sicurezza nelle vicinanze delle linee elettriche

Aumentare la consapevolezza sui rischi legati alle infrastrutture elettriche è stato il fulcro dell'incontro organizzato dall'Area Operativa Regionale Lazio di E-Distribuzione, in collaborazione con il Comune di Zagarolo. L'evento si è svolto lo scorso venerdì 27 giugno presso il suggestivo Palazzo Rospigliosi. L'obiettivo era chiaro: rafforzare la cultura della sicurezza e mettere in evidenza i potenziali pericoli associati alle attività nelle vicinanze delle linee elettriche.

Partecipazione attiva e multidisciplinare

L'incontro ha richiamato un pubblico variegato, composto da rappresentanti di associazioni edili, pescatori, giardinieri, ingegneri, architetti e geometri. Insieme a loro erano presenti anche membri della Protezione Civile e tecnici comunali. La discussione si è concentrata sull'importanza di comprendere le diverse caratteristiche degli impianti di distribuzione dell'energia—alta, media e bassa tensione—così come le metodologie per affrontare emergenze in modo sicuro.

Gestione delle emergenze: un tema centrale

Uno dei temi principali dell'incontro ha riguardato proprio le modalità operative durante interventi di emergenza da parte della Protezione Civile o di altri operatori del soccorso. Situazioni come incendi o calamità naturali richiedono infatti una preparazione specifica per ridurre al minimo i rischi. Particolare attenzione è stata dedicata alle procedure necessarie per lavorare in sicurezza con E-distribuzione, inclusa la disalimentazione delle infrastrutture quando necessario.

Prospettive future per una maggiore sicurezza

Un aspetto rilevante emerso dal dibattito è stata l'importanza di pianificare attività addestrative future che includano simulazioni reali di scenari di emergenza. Questo tipo di formazione pratica potrebbe avvenire in ambienti protetti e riprodotti con cura per migliorare ulteriormente la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. Il fine ultimo rimane quello di costruire una solida base per prevenire incidenti e garantire un ripristino efficiente del servizio elettrico nelle comunità locali.

