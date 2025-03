Zagarolo, nuova rotatoria a Colle Gentile: modifiche alla viabilità fino al 30 aprile

Importanti novità sul fronte della viabilità a Zagarolo. A partire da venerdì 24 marzo 2025 e fino al 30 aprile 2025 (salvo proroghe legate al completamento dei lavori), l’intersezione tra Via Colle Gentile e Via della Stazione sarà interessata da significative modifiche alla circolazione, necessarie per la realizzazione di una rotatoria.

L’intervento rientra nel Programma Regionale di Interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie, un progetto che punta alla rigenerazione urbana e al miglioramento della sicurezza stradale. Il cantiere sarà localizzato presso il Nodo di Scambio FF.SS. Zagarolo, un punto strategico per la mobilità cittadina.

Chiusure e divieti: le misure previste

Durante l’intero periodo dei lavori, saranno adottate alcune misure provvisorie per garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori del cantiere. In particolare:

Chiusura parziale dell’area di parcheggio settore B, dall’edicola alla sosta bus, in corrispondenza dell’intersezione oggetto di intervento.

Divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata nell’area parcheggio e nelle aree di sosta adiacenti a Viale della Stazione.

Per evitare disagi e garantire un’efficace gestione del traffico, sarà posizionata apposita segnaletica stradale in loco. Si invita la popolazione a prestare massima attenzione e a programmare con cura i propri spostamenti.

Un’opera strategica per la viabilità urbana

La realizzazione della rotatoria non rappresenta solo una risposta alla necessità di mettere in sicurezza un punto critico della viabilità locale, ma anche un passo importante per migliorare la gestione del traffico in una delle aree più frequentate di Zagarolo.

Grazie all’intervento, si punta a fluidificare il transito in prossimità del Nodo di Scambio FF.SS., riducendo i tempi di attesa e garantendo maggiore sicurezza ai veicoli e ai pedoni. Nonostante i disagi temporanei, l’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla collaborazione, consapevole che il risultato finale porterà benefici significativi alla comunità.

Per tutta la durata dei lavori, gli aggiornamenti sulla viabilità e sull’avanzamento del cantiere saranno disponibili sul sito ufficiale del Comune di Zagarolo e attraverso i canali social istituzionali. I cittadini sono invitati a seguire le comunicazioni per rimanere informati su eventuali cambiamenti o proroghe.

