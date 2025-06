Zagarolo, tragedia sull’A1: genitori perdono la vita davanti alla figlia appena laureata

Un giorno di festa che finisce in tragedia

Nel panorama di una giornata che avrebbe dovuto essere memorabile per motivi del tutto diversi, si è consumata una tragedia sulla A1. Adriana, appena laureata e neo maresciallo dei carabinieri, ha visto il sogno della sua famiglia trasformarsi nell'incubo peggiore. Mentre tornavano dalla cerimonia della sua laurea a Firenze, i genitori hanno perso la vita in un incidente stradale all'altezza di Zagarolo, nel tardo pomeriggio di venerdì 27 giugno.

Il terribile impatto

Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao viaggiavano su un'auto che si è scontrata con un furgone. Il violento impatto ha schiacciato la vettura sotto le lamiere, lasciando poche speranze ai passeggeri. In quell'auto c'erano anche il compagno di Adriana e la sorella minore Gabriella, di 21 anni, che hanno subito gravi ferite.

Soccorsi tempestivi ma impotenti

I soccorsi sono stati immediati. Squadre dei vigili del fuoco e personale medico del 118 sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente. Purtroppo, per i genitori di Adriana non c'è stato nulla da fare. Il compagno è stato trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni critiche, mentre Gabriella sembra essere fuori pericolo.

Il dolore della comunità

L'associazione sindacale "Unarma" ha espresso vicinanza alla collega colpita da questo lutto devastante e ha auspicato una pronta guarigione per il maresciallo ferito. Anche il sindaco Angelantonio Angarano ha manifestato il suo cordoglio verso le famiglie coinvolte.

© Riproduzione riservata