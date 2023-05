Zaki, ancora nessuna sentenza: nuovo rinvio al 18 luglio

(Adnkronos) – Dieci udienze non sono bastate per arrivare alla sentenza del processo che vede imputato in Egitto Patrick Zaki. Lo studente egiziano che frequenta l'Università Alma Mater a Bologna ha infatti annunciato su Twitter che la prossima udienza si terrà il 18 luglio. "Ancora un altro rinvio del processo nei confronti di Patrick Zaki. Un rinvio abnorme, al 18 luglio, che non consentirà a Patrick di concludere i suoi studi a Bologna. Una persecuzione giudiziaria che deve finire", ha commentato Amnesty Italia, secondo cui "stamattina il giudice non si è neanche presentato". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

