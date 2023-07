Zaki libero, Meloni: “Non mi aspetto riconoscenza, era giusto farlo”

(Adnkronos) – La liberazione di Zaki "è un risultato raggiunto con pazienza e determinazione, la grazia concessa è un altro segno di rispetto che l'Italia ha in questo momento, un approccio diverso con i Paesi del nord Africa". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, intervistata dal Tg1 delle 20. "Per noi era obiettivo importante, sono contenta di averlo centrato, non mi aspetto riconoscenza, era giusto farlo". Zaki sarà domani in Italia. Non ci sarà alcun incontro con la stampa all'arrivo all'aeroporto di Malpensa, ma alle 20.30 al rettorato dell'Università di Bologna si terrà una conferenza stampa con Zaki, il rettore Giovanni Molari e la professoressa Rita Monticelli. Domenica 30 luglio alle 20, d'intesa con il Comune di Bologna, è in programma una festa pubblica in piazza Maggiore. Il rientro in Italia dall'Egitto era inizialmente previsto per oggi ma, come ha spiegato ieri Zaki su Twitter, c'è stato "un leggero cambiamento nei piani". —[email protected] (Web Info)

