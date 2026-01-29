Ziolkowski in 10 salva la Roma in Grecia: giallorossi agli ottavi

Panathinaikos-Roma, dopo 95 minuti di fatica, errori e limiti, porta i giallorossi a evitare i play-off di Europa League. Missione compiuta dopo mille tribolazioni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Panathinaikos-Roma: la cronaca del primo tempo

Gian Piero Gasperini per conquistare il pass diretto per gli ottavi di finale deve fare i conti con l’emergenza nel reparto offensivo, acuita ancora di più del forfait dell’ultimo minuto di Dybala, presente in panchina ma solo per onor di firma. Complici le indisponibilità di Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy, Malen, Venturino e Vaz, Gasp deve appellarsi a un 3-5-2 con Soulé e Pellegrini i più avanzati. Panchina per Ndicka, torna El Aynaoui a centrocampo con Cristante e Pisilli, riposo a sorpresa per Svilar, con Gollini alla prima con la Roma. Il Panathinaikos del tecnico ex Liverpool, Inter e Napoli Rafa Benitez, non è in corsa per le prime 8 posizioni ma schiera un 3-4-3 offensivo con alcune vecchie conoscenze italiane, come l’ex Lafont tra i pali e l’ex Monza, Sassuolo e Bologna Kyriakopoulos sulla fascia sinistra. Tra i tanti assenti Calabria, Dessers e Djuricic, in panchina l’ex Renato Sanches. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’inizio partita sembra sorridere alla Roma che però commette troppi errori in entrambe le metà del campo. Al primo minuto subito una transizione col Pana scoperto, Pellegrini serve Tsimikas che calcia forte col mancino, Lafont in tuffo devia in angolo. Al settimo grave errore dell’estremo difensore di casa, ma né Soulé né Pellegrini sono lesti per calciare in porta. Al decimo da calcio piazzato palla perfetta di Pellegrini che pesca Ziolkowski: il polacco però tutto solo manca l’appuntamento col pallone.

Così al quarto d’ora palla l’episodio che cambia la partita. Su lancio lungo Pantovic sfugge alla marcatura di Mancini che per rimontarlo trattiene e atterra l’attaccante serbo. L’arbitro spagnolo Martinez fischia il fallo e ammonisce il difensore italiano, ma richiamato al Var estrae il rosso diretto per fallo da ultimo uomo

La Roma accusa nei primi minuti l’accaduto e presta il fianco a qualche sortita della squadra di casa, ma senza rischiare eccessivamente, fino al minuto 36, quando il giovane Katris con una bella conclusione d’interno destro dal limite colpisce la traversa. Pochi secondi prima del 45’ Pisilli in area con colpisce bene di testa e la palla è troppo debole per impensierire Lafont: si chiude così il primo tempo in equilibrio e la Roma virtualmente che occupa l’ultimo posto utile per evitare gli spareggi.

L’errore di Ghilardi, il guizzo di Ghilardi

Dopo l’intervallo Gasperini inserisce Ndicka per Soulé avanzando El Aynaoui vicino a Pellegrini. Celik ci prova al volo dal limite, fuori non di molto. Al minuto 57 la doccia fredda per la Roma, con un altro errore individuale. Ghilardi sbaglia il retropassaggio di testa all’indietro e innesca Taborda. L’attaccante esterno va sul fondo, rientra ed evita il recupero della stesso Ghilardi, calcia col destro e mette il pallone all’angolo più lontano.

Il gol costringe ai cambi Gasperini che inserisce Wesley per Cristante e Rensch per Celik. L’olandese viene messo come centravanti e subito dopo ha una grande occasione, sprecata con un pallonetto fuori dallo specchio della porta. Dentro anche l’unico semiattaccante presente in Grecia: l’esordio assoluto del classe 2006 Mattia Della Rocca.

Più con la disperazione che altro, la Roma trova il pareggio al minuto 80: cross dalla trequarti di Pisilli, prolunga Katris e Ziolkowski, rimasto in attacco, si tuffa di testa anticipando il neoentrato Skarlatidis e insacca. Primo gol con la maglia della Roma per il nazionale polacco. La rete importantissima del difensore placa anche gli animi della squadra di casa: Ghilardi da fuori di controbalzo non è pericoloso, ma la Roma non rischia più in fase difensiva. Dopo 4 minuti di recupero Gasperini può respirare: il primo pareggio europeo consegna alla Roma un prezioso ottavo posto, davanti al Genk per una migliore differenza, che regala il pass diretto per gli ottavi di finale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Panathinaikos-Roma: il tabellino della partita

PANATHINAIKOS (3-4-3): Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba (73’ Skarlatidis); Katris, Bakasetas, Siopis (59’ Renato Sanches), Kyriakopoulos; Taborda, Pantovic. All. Benitez

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik (64’ Rensch), Pisilli, Cristante (64’ Wesley), El Aynaoui, Tsimikas (88’ Angelino); Soulé (46’ Ndicka), Pellegrini. All. Gasperini

Marcatori: 57’ Taborda, 80’ Ziolkowski

Ammoniti: 10’ Siopis, 41’ Ghilardi, 70’ Pisilli

Espulsi: 15’ Mancini

Arbitro: Juan Martínez Munuera; Assistenti: Fernández, Martínez; Quarto Uomo: Ortiz Arias; VAR: Villanueva; A-VAR: Ruiz.

Recupero: 3’ primo tempo, 4’ secondo tempo