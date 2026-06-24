Ztl Roma, dal 1° luglio stop al pass gratuito per le auto elettriche: abbonamenti da 500 a 1.000 euro

Dal 1° luglio le auto elettriche non entreranno più gratis nelle Ztl di Roma. Per continuare a circolare nelle aree a traffico limitato servirà un permesso annuale, con costi compresi in molti casi da 500 a 1.000 euro: una novità destinata a incidere anche su professionisti, pendolari e utenti del Lazio che raggiungono spesso il Centro storico.

Auto elettriche in Ztl, perché Roma cambia le regole

La svolta arriva dopo anni nei quali il veicolo elettrico ha rappresentato una sorta di lasciapassare automatico per il cuore della Capitale. La logica era chiara: favorire la mobilità a zero emissioni, premiare chi sceglieva una vettura meno inquinante, accompagnare il ricambio del parco auto. Ora, però, il quadro è cambiato. Le auto elettriche sono cresciute rapidamente, le richieste di autorizzazione sono aumentate e il numero dei veicoli abilitati all’accesso nelle Zone a traffico limitato è arrivato intorno a quota 75mila. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

In quattro anni le nuove immatricolazioni elettriche hanno registrato un incremento del 350%. Non si tratta più di una nicchia. E proprio questo passaggio ha spinto il Campidoglio a intervenire: l’auto elettrica non produce emissioni allo scarico, ma occupa comunque spazio, contribuisce ai flussi di traffico, entra nelle strade più delicate del Centro storico e pesa sulla disponibilità di sosta. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La Ztl, nata per ridurre la pressione dei veicoli nelle zone più fragili della città, rischiava così di perdere parte della sua funzione originaria. Il nuovo sistema non cancella l’agevolazione per la mobilità elettrica, ma supera la gratuità generalizzata. Chi ha un veicolo elettrico o a idrogeno potrà continuare a chiedere il permesso, pagando però una tariffa ridotta rispetto a quella prevista per benzina e diesel.

Permesso Ztl Roma, quanto costerà per elettriche e idrogeno

Il nuovo permesso annuale avrà importi differenziati. In concreto, per alcune categorie il costo sarà di 1.000 euro, mentre il veicolo termico equivalente pagherebbe 2.016 euro. In altri casi la cifra scenderà a 500 euro, contro i 1.016 euro dei veicoli tradizionali e i 781 euro delle ibride.

La scelta mantiene dunque un vantaggio economico per elettriche e idrogeno, ma introduce un principio diverso: l’accesso alla Ztl non dipenderà più soltanto dal tipo di alimentazione del veicolo. La circolazione nelle aree centrali viene legata anche alla gestione dello spazio urbano, al numero dei transiti e alla tutela delle zone sottoposte a maggiore pressione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Per molti automobilisti del Lazio il cambiamento sarà pratico prima ancora che economico. Chi usa l’auto elettrica per raggiungere Roma, entrare nelle aree centrali per lavoro, accompagnare persone o effettuare spostamenti frequenti dovrà verificare la propria posizione, attendere o consultare la comunicazione prevista e completare la richiesta del titolo valido.

Gli attuali titolari di autorizzazione riceveranno indicazioni sulle modalità operative e sulle scadenze per richiedere il nuovo permesso. Per le nuove immatricolazioni il sistema sarà operativo dal 1° luglio 2026, con il nuovo meccanismo di rilascio.

Chi non paga: residenti, servizi pubblici e categorie tutelate

Non tutti saranno chiamati a versare il nuovo importo. L’accesso resterà gratuito per alcune categorie, a partire dai residenti. La gratuità continuerà anche per artigiani con laboratorio dentro la Ztl, genitori che accompagnano i figli nelle scuole del Centro storico, medici convenzionati, aziende ed enti che svolgono servizi di interesse pubblico o di emergenza con mezzi identificabili, oltre ai servizi di car sharing.

Questa distinzione punta a separare gli accessi legati a esigenze stabili o essenziali da quelli di chi utilizza la Ztl in modo più libero o continuativo senza rientrare nelle categorie esenti. Il tema, ora, sarà capire come la misura verrà assorbita dagli utenti e quanto inciderà sulle abitudini di spostamento.

Rimangono in vigore le altre agevolazioni per la mobilità elettrica: gratuità della sosta sulle strisce blu, benefici durante le domeniche ecologiche e trattamento economico ridotto per l’accesso al Centro. Il messaggio è netto: Roma continua a riconoscere un valore all’elettrico, ma non considera più sostenibile l’ingresso gratuito e illimitato nelle aree più congestionate.

Per chi arriva dalla provincia o da altri territori del Lazio, il nuovo regime apre anche una riflessione più ampia. L’accesso al centro di Roma diventa una scelta da programmare, non più un automatismo collegato alla targa elettrica. Chi si muove per lavoro dovrà mettere in conto il costo annuale. Chi entra saltuariamente valuterà alternative, dal trasporto pubblico ai parcheggi di scambio, fino a una diversa organizzazione degli appuntamenti.

La misura arriva in un momento nel quale la Capitale prova a tenere insieme decoro urbano, mobilità privata, tutela del Centro storico e crescita dei veicoli a basso impatto ambientale. Il passaggio sarà osservato con attenzione anche fuori Roma, perché il rapporto fra auto elettriche e zone a traffico limitato riguarda ormai molte città italiane. La Capitale, con i suoi numeri, anticipa una domanda destinata a tornare spesso: un veicolo pulito può accedere ovunque senza limiti, oppure anche lo spazio urbano deve avere un costo?