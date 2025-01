Zucchero, da domani non lo troverai più da nessuna parte | Ora nei dolci e nel caffè ci metti questo, molto più buono

Il nuovo sostituto dello zucchero è davvero eccezionale e rende la pelle molto più bella. Ecco di cosa si tratta

Sono tantissime le persone che amano lo zucchero tanto da non riuscirne proprio a farne a meno. Secondo alcuni nutrizionisti può considerarsi una vera e propria “droga”.

Questo è dovuto alla sua composizione chimica che una volta entrata in circolo nel sangue, crea una sorta di dipendenza.

Non è un caso che quando si mangiano cibi dolci viene subito voglia di mangiarne altri. In molti credono che sia una questione psicologia in realtà è una questione chimica.

Chiaramente abusare dello zucchero non fa bene né alla salute, visto che può causare l’insorgere del diabete, né tanto meno alla linea poichè possiede molte calorie. Tuttavia ben presto lo zucchero avrà un sostituto ufficiale.

Addio allo zucchero, sarà sostituito da questo

Come è noto, in commercio ci sono diverse tipologie di zucchero bianco come ad esempio i “dolcificanti” con zero calorie. Alcuni di questi però, non sono affatto sani e possono provocare danni al microbioma intestinale mentre altri come la stevia o l’eritritolo, sono sani ma non hanno proprio un buon sapore.

Per chi non sa mai cosa scegliere tra gusto e salute, è in arrivo un’alternativa che consentirà di dire addio definitivamente agli zuccheri, che oltre ad essere molto buona ci permetterà di perdere peso e renderà la pelle più bella. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo paragrafo.

Ecco l’alternativa allo zucchero più salutare

Come riporta casertanotizie.com, quando parliamo della migliore alternativa allo zucchero, capace di sostituire perfettamente lo zucchero, c’è lei, la gelatina naturale alla frutta. Si può usare come dessert da sola o come spezza fame in alternativa ai soliti snack. Oltre ad essere un dolcificante con poche calorie, visto che contiene frutta è anche ricca di vitamine, sali minerali e sostanze antiossidanti che fanno bene alla pelle. Per prepararla occorrono i seguenti ingredienti:

Ingredienti:

100 ml di acqua fredda

500 ml di succo di frutta naturale senza zuccheri (gusto a scelta)

2 cucchiai di gelatina non aromatizzata.

Il procedimento invece è molto semplice. Come prima cosa in una ciotola bisogna far sciogliere la gelatina nell’acqua. Far scaldare il succo di frutta sul fuoco. Quando è caldo togliere dal fuoco, aggiungere la gelatina sciolta nell’acqua e mescolare energicamente. Lasciare raffreddare, mettere negli stampini della grandezza che si preferisce e far riposare in frigo almeno 4 ore. Queste gelatine sono ideali come spuntino o come dessert, ogni volta che si ha voglia di qualcosa di dolce. Inoltre la gelatina contiene tantissimo collagene, una proteina che contribuisce alla salute delle articolazioni e alla bellezza della pelle.