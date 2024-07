A Canepina la “Sagra dei Maccheroni”, preparati secondo le antiche ricette locali

Dopo il successo del primo weekend, l’undicesima edizione della Sagra dei Maccheroni Canepinesi si prepara a regalare un altro fine settimana di prelibatezze e intrattenimento. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Canepina (Vt) e dal Comune, avrà luogo il 12, 13 e 14 luglio 2024 e promette un’immersione totale tra buona cucina, musica dal vivo e altre iniziative.

Il piacere della tradizione

La Sagra dei Maccheroni Canepinesi celebra il piatto principe della tradizione culinaria del paese cimino, noto anche come “fieno”. Questa pietanza, pluripremiata e unica nel contesto regionale, è preparata seguendo antiche ricette tramandate con cura e orgoglio dalla comunità locale. I maccaroni, con la loro particolare consistenza e sapore, rappresentano un vero e proprio patrimonio gastronomico di Canepina.

Musica dal vivo e gastronomia

Le serate del secondo fine settimana saranno animate da musica dal vivo, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Venerdì 12 luglio, sul palco si esibirà Simone Sartini, seguito da Stefano Rapiti sabato 13 e Ludovico Leo domenica 14.

Lo stand gastronomico, situato in Piazzale I Maggio, aprirà a cena alle ore 19:30, con gli spettacoli musicali che inizieranno alle 21:30. Domenica 14 luglio, lo stand sarà aperto anche a pranzo a partire dalle 12:30, offrendo ai visitatori la possibilità di gustare i deliziosi maccheroni sia a pranzo che a cena.

Massaia locale prepara i Maccaroni

Laboratorio di cucina e altre iniziative

Oltre alla musica e alla gastronomia, la sagra propone un interessante laboratorio di cucina. Sabato 13 luglio, alle ore 19:00, le massaie canepinesi mostreranno ai partecipanti come realizzare i tradizionali maccaroni, un’occasione unica per imparare i segreti di questo piatto direttamente dalle esperte. In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno della Cantina di Santa Corona, con posti limitati.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 338.9660717, 327.8799985 e 0761.752761, oppure visitare la pagina Facebook della Pro Loco di Canepina.

La Sagra dei Maccheroni Canepinesi rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della tradizione. Il secondo fine settimana dell’evento offrirà ai visitatori non solo la possibilità di degustare i deliziosi maccheroni, ma anche di vivere momenti di intrattenimento e apprendimento, grazie alla musica dal vivo e al laboratorio di cucina.

Un’occasione unica per immergersi nella cultura e nella gastronomia di Canepina, in un’atmosfera festosa e accogliente. Non perdete l’opportunità di partecipare a questa straordinaria celebrazione del gusto e della tradizione.

Maccheroni Canepinesi

Canepina, un gioiello nel cuore della Tuscia: le cose da vedere

Il borgo di Canepina, situato nella provincia di Viterbo, è una gemma nascosta nel cuore della Tuscia che merita di essere scoperta. Questo incantevole paese offre una combinazione unica di storia, cultura e tradizione, immersa in un paesaggio mozzafiato. Ecco alcune delle principali attrazioni da non perdere durante una visita a Canepina.

1. Museo delle Tradizioni Popolari

Un luogo imprescindibile per chi visita Canepina è il Museo delle Tradizioni Popolari. Situato all’interno di un antico palazzo, il museo offre una panoramica dettagliata della vita contadina e delle tradizioni locali attraverso una vasta collezione di attrezzi agricoli, costumi tradizionali e oggetti di uso quotidiano. È un vero e proprio viaggio nel tempo che permette di comprendere la cultura e la storia del borgo.

2. Chiesa di Santa Maria Assunta

La Chiesa di Santa Maria Assunta è uno degli edifici religiosi più importanti di Canepina. Costruita nel XIII secolo, la chiesa presenta un’architettura romanica affascinante e custodisce al suo interno opere d’arte di grande valore, tra cui affreschi e sculture. La sua atmosfera raccolta e spirituale rende la visita un’esperienza di grande suggestione.

3. La Rocca dei Di Vico

La Rocca dei Di Vico è un imponente castello medievale che domina il borgo. Sebbene sia in gran parte in rovina, la struttura conserva ancora il suo fascino antico e offre una vista panoramica spettacolare sui dintorni. Una passeggiata fino alla Rocca permette di immergersi nell’atmosfera storica del luogo e di godere di un momento di tranquillità.

Canepina, Sagra dei Maccheroni

4. Il Centro Storico

Passeggiare per il centro storico di Canepina è come fare un tuffo nel passato. Le strette viuzze lastricate, le case in pietra e le piazzette pittoresche creano un’atmosfera accogliente e autentica. Non mancano i negozietti di artigianato locale dove è possibile acquistare prodotti tipici, come la famosa ceramica canepinese.

5. La Faggeta del Monte Cimino

Per gli amanti della natura, la Faggeta del Monte Cimino rappresenta una meta imperdibile. Questo bosco incantato, riconosciuto come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, offre sentieri escursionistici immersi in una natura rigogliosa e incontaminata. È il luogo ideale per rilassarsi e rigenerarsi, lontano dal caos della vita quotidiana.

6. Eventi e Sagre

Canepina è famosa anche per le sue sagre e gli eventi culturali che animano il borgo durante tutto l’anno. Tra questi, la Sagra dei Maccheroni è particolarmente rinomata, attirando visitatori da tutta la regione per gustare i deliziosi piatti della tradizione locale e immergersi in un’atmosfera festosa e conviviale.