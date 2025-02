Canepina, crolla una scala interna nella chiesa di San Pietro nel centro storico del borgo: un ferito

I Vigili del Fuoco della sede centrale di Viterbo sono stati chiamati ad intervenire nel tardo pomeriggio del 13 febbraio 2025 nel Comune di Canepina, in provincia di Viterbo, per un crollo di una scala interna di collegamento tra la sacrestia e la chiesa di San Pietro, in piazza Garibaldi, nel centro storico del borgo medievale. Nel crollo è rimasto coinvolto un uomo di circa 70 anni, aiutato dai presenti al momento del fatto, è riuscito a liberarsi dai detriti e ad uscire in autonomia. L’uomo affidato alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, era cosciente fino al trasporto in ospedale.

Gli operatori Vigili del Fuoco hanno prestato soccorso anche a due donne rimaste bloccate al primo piano e ai piani superiori che erano in collegamento con il piano terra e con l’uscita proprio attraverso il vano scala completamente crollato. Le donne, una volta condotte all’esterno dell’edificio, non hanno richiesto assistenza medica. Sul luogo dell’accaduto erano presenti i Carabinieri e il sindaco di Canepina.

