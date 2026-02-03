“Flight – Oltrepassare III”, Pietro Roffi firma un nuovo volo: il primo singolo dell’album “Oltrepassare”

“Flight – Oltrepassare III”, è il nuovo singolo del fisarmonicista e compositore Pietro Roffi: un brano che ha anticipato l’album “Oltrepassare”, appena uscito in formato CD. Il progetto, prodotto da Blue Mirror, pubblicato da Extended Place e distribuito da Believe Digital, si muove su un’idea chiara: dare alla fisarmonica una voce pienamente contemporanea, capace di restare lirica senza diventare nostalgica, e di parlare al presente con un linguaggio fatto di respiro, materia sonora e immagini. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

“Flight – Oltrepassare III” di Pietro Roffi: un brano che spalanca un varco verso il cielo

“Flight – Oltrepassare III” è il terzo movimento della suite “Oltrepassare” e mette al centro l’idea del volo. Non come fuga, ma come attraversamento: la musica suggerisce una soglia che si avvicina lentamente, finché quella “porta” si apre davvero. Nei respiri sospesi della fisarmonica si innesta l’abbraccio degli archi, mentre pianoforte ed elettronica disegnano atmosfere sognanti, firmate da Carmelo Patti. Il risultato è una dolce vertigine: l’attimo in cui ci si stacca da terra senza perdere le proprie radici, che restano sotto, a sostenere.

L’album “Oltrepassare”: fisarmonica, archi, pianoforte ed elettronica nello stesso dialogo

Il singolo funziona come una porta d'ingresso su un lavoro più ampio: "Oltrepassare" è un progetto di musiche originali, interamente composto da brani inediti, pensato per fisarmonica, quintetto d'archi, pianoforte ed elettronica. La produzione musicale è curata da Alessandro Stella, che contribuisce anche al pianoforte, mentre l'elettronica resta in mano a Carmelo Patti. L'idea non è sommare strumenti, ma farli conversare: a volte la fisarmonica guida, altre volte arretra, poi torna in primo piano, come se cercasse ogni volta una diversa qualità di luce.

Un disco sostenuto da Ministero della Cultura e SIAE: cosa significa “Per Chi Crea”

“Oltrepassare” nasce con il sostegno del Ministero della Cultura e della SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea. È un dettaglio che segnala un riconoscimento istituzionale: non solo un’uscita discografica, ma un percorso creativo considerato meritevole di supporto. Per l’ascoltatore la conseguenza è concreta: un lavoro che nasce con tempi, cura e ambizione da progetto “strutturato”, dove scrittura e produzione mirano a lasciare il segno, non a inseguire l’istantaneità.

La visione di Roffi: la fisarmonica come voce del nostro tempo

Nelle parole dell’artista, “Oltrepassare” è “il canto libero” della sua fisarmonica, suonata fin dall’infanzia, diventata un “filtro sentimentale” capace di cambiare prospettiva, colore, materia. Il punto, qui, non è prendere le distanze dalla tradizione: è abitarla fino in fondo e poi attraversarla, lasciando che lo strumento esista per ciò che è davvero. La reazione che un progetto del genere cerca non è il consenso facile, ma l’ascolto: quello che accetta silenzi, sospensioni, passaggi rarefatti, e trova nel dialogo con archi, piano ed elettronica un modo nuovo di dire “oggi”.

Tracklist di “Oltrepassare”: la suite e i brani che completano il viaggio

L'album "Oltrepassare" si compone di dieci tracce: "Out of the Blue", "Roots – Oltrepassare I", "Bridge – Oltrepassare II", "Flight – Oltrepassare III", "A Possible Path – Oltrepassare IV", "Ieri, Oggi, Domani", "Lost in Your Skies (Piano Solo Version)", "Quasi un Tango", "Lost in Your Skies", "Out of the Blue (Strings Version)". Dentro questa architettura, "Flight – Oltrepassare III" è un punto di svolta narrativo: l'episodio in cui la suite alza lo sguardo e trasforma il movimento in immagine.

Chi è Pietro Roffi: concerti nel mondo e l’incontro con Marianelli e Morricone

Roffi è indicato come una delle voci più originali della fisarmonica contemporanea, con un’attività concertistica che lo ha portato in cinque continenti, dal Brasile alla Cina, dall’Australia al Sudafrica. Nel 2018 ha debuttato con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica, a Roma, per i 90 anni di Ennio Morricone, interpretando una nuova composizione scritta per lui da Dario Marianelli. Con Marianelli ha poi inciso colonne sonore per il cinema, fra cui Pinocchio di Matteo Garrone, candidata ai David di Donatello.