I Carabinieri del NAS ispezionano due attività a Valmontone e Colleferro: carenze igienico sanitarie e difformità nella cucina

I controlli straordinari dei Carabinieri tornano a interessare il territorio della Compagnia di Colleferro, con un servizio coordinato che ha messo insieme sicurezza urbana, verifiche su strada e ispezioni in ambito igienico-sanitario. L'operazione, svolta nella giornata di martedì con il supporto dei militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Roma, rientra nella strategia definita dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma per prevenire e reprimere i reati in genere, con un'attenzione particolare ai fenomeni predatori e alle condotte che incidono sul vivere quotidiano dei cittadini.

Colleferro, controlli straordinari dei Carabinieri con il NAS: due attività ispezionate a Valmontone e Colleferro

Un capitolo importante dell’intervento ha riguardato due attività commerciali, una a Valmontone (Rm) e una a Colleferro (Rm). Nel primo caso, i militari hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie legate al processo produttivo: da qui una sanzione amministrativa da 1.000 euro al titolare. Nel secondo esercizio, invece, sono emerse lievi difformità nella cucina e, in base a quanto riferito, è stato imposto un termine prescrittivo per procedere agli adeguamenti richiesti.

Il lavoro del NAS, affiancato dai Carabinieri territoriali, punta a tutelare i consumatori e garantire standard corretti in luoghi dove igiene, conservazione e procedure non sono aspetti secondari, ma condizioni di sicurezza.

Colleferro, controlli straordinari dei Carabinieri con il NAS: un 27enne denunciato per droga a Valmontone

Nel corso del servizio, a Valmontone, l’Aliquota Radiomobile ha deferito in stato di libertà un 27enne di Guidonia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish e di una somma di denaro considerata compatibile con un’attività di cessione.

Il quadro, come sempre in questi casi, sarà oggetto di ulteriori valutazioni, ma l'episodio conferma come i controlli su strada e le perquisizioni mirate restino uno strumento centrale per intercettare sostanze destinate al mercato locale.

Colleferro, controlli straordinari dei Carabinieri con il NAS: denunce per guida in stato di ebbrezza e ritiro patenti

Sempre a Valmontone, i Carabinieri della Stazione di Artena hanno denunciato un 25enne del posto coinvolto in un sinistro stradale: era alla guida di un’auto sottoposta a fermo amministrativo e avrebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica. A Colleferro, invece, i Carabinieri della Stazione di Gavignano hanno deferito in stato di libertà un 50enne di nazionalità bulgara, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza.

Per entrambi è scattato il ritiro della patente. In un territorio attraversato ogni giorno da pendolari, famiglie e mezzi commerciali, la prevenzione degli incidenti passa anche da controlli che scoraggiano comportamenti pericolosi e riducono il rischio di conseguenze gravi.

Colleferro, controlli straordinari dei Carabinieri con il NAS: tre segnalazioni in Prefettura per hashish

Nel dispositivo complessivo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e delle Stazioni di Colleferro, Artena e Gavignano hanno segnalato alla Prefettura di Roma tre giovani trovati con modiche quantità di hashish: un 27enne di Valmontone, un 19enne di Artena e un 22enne di Gavignano. Si tratta di segnalazioni per uso personale, un passaggio amministrativo che può comportare provvedimenti e colloqui previsti dalla normativa, oltre a percorsi di verifica e prevenzione, soprattutto quando si parla di fasce d’età giovani.

Colleferro, controlli straordinari dei Carabinieri con il NAS: i numeri del servizio sul territorio

Il bilancio dell’attività, diffuso in forma ufficiale, restituisce la dimensione del servizio: 73 persone controllate, con 9 sottoposte a misure restrittive; 57 veicoli verificati; 4 patenti ritirate; 5 perquisizioni eseguite; un veicolo sequestrato con finalità di confisca. Sul fronte del Codice della Strada sono state elevate sanzioni per un importo complessivo superiore a 1.000 euro.

Numeri che raccontano un’azione ad ampio raggio, dove controlli amministrativi, sicurezza alimentare e contrasto a droga e guida pericolosa vengono trattati come parti dello stesso quadro: ridurre aree di illegalità, aumentare il rispetto delle regole e migliorare la sicurezza percepita, con interventi visibili e ripetuti nel tempo.