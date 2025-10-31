Valmontone, Comunità Francesco: il lavoro di rete per promuovere la salute e il benessere psicologico

Il termine rete si riferisce all’insieme delle relazioni tra soggetti, servizi e istituzioni che operano sul territorio con l’obiettivo comune di promuovere la salute e il benessere psicologico della persona. La rete non è soltanto un insieme di relazioni operative, ma un vero e proprio sistema dinamico di collaborazione, comunicazione e sostegno reciproco. Essa coinvolge figure professionali differenti che condividono informazioni, risorse e strategie di intervento.

L’approccio multidisciplinare si fonda quindi sulla collaborazione tra professionisti appartenenti a diverse aree di competenza, ognuna delle quali contribuisce alla presa in carico e gestione del caso: una vera e propria sinergia tra diverse professionalità e istituzioni al fine di garantire un intervento globale, continuo e centrato.

Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente complessità dei bisogni individuali e sociali, emerge con forza la necessità e l'urgenza di un approccio integrato e multidisciplinare alla cura e al benessere psicologico e le reti territoriali rappresentano pertanto un pilastro fondamentale di tale approccio.

Incontro della SRSR “Francesco” con la Polizia di Stato

Questo approccio è stato accolto e condiviso dalla Questura di Roma, Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Colleferro, nella persona del Dirigente Commissario Capo della P.S. Antonio Mazza che ha reso concreta una giornata come questa, permettendo un incontro/confronto su alcuni temi quali l'attività della Polizia di Stato, le emergenze sul territorio, la violenza sulle donne, la violenza contro gli operatori sanitari e il bullismo.

Presenti il Sovrintendente Giannetti Alessandro, l'Assistente Capo Coordinatore Marazzi Luca e l'Assistente Tecnico De Pascali Arianna; gli ospiti della Struttura Residenziale Socio-Riabilitativa H24 "Francesco", sita a Valmontone (Rm), hanno potuto essere parte attiva in questo incontro con motivazione e interesse.

Il linguaggio è stato molto fluido, sono stati proiettati dei video, presentati dei casi concreti, sono state ascoltate le domande, ma soprattutto ci è stato dato un grande messaggio ovvero insegnare e imparare l’educazione ai sentimenti.

Da lì dipende l’origine della violenza.

Un ringraziamento va all’equipe della comunità, al Direttore Sanitario Dott. Merra presente oggi, all’Assistente Sociale Dott.ssa Paternuosto Federica, all’Ing. Claudio Loreti e all’Amministratore Unico Prof.ssa Clara Venanzoni e ad Andrea, Fabio Cr., Marco, Arturo, Maurizio, Marcello, Fabrizio, Fabio e….sicuramente questo è il primo seme di futuri incontri.

Dott.ssa Rosanna Mansueto

Case-Manager-Psicoterapeuta SRSR “Francesco”

Dott.ssa Anna Picone