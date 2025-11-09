La magia del Natale brilla a MagicLand: è tornato Magic Christmas fino al 6 gennaio 2026

Il Natale più magico d’Italia torna a illuminare MagicLand, il grande parco divertimenti di Valmontone (Roma), pronto a trasformarsi in un regno incantato dove sogni e luci si fondono in un’esperienza unica per tutta la famiglia. Dal 8 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, ha preso vita vita Magic Christmas, l’evento natalizio più atteso del Centro-Sud, realizzato in collaborazione con il celebre Regno di Babbo Natale di Vetralla. Tra scenografie spettacolari, spettacoli dal vivo, mercatini, parate e nuovi percorsi tematici, MagicLand si prepara a far riscoprire la meraviglia del Natale, con un mix di emozione, fantasia e autentico spirito festivo.

Un viaggio tra luci e meraviglia: l’esperienza natalizia di MagicLand

Appena varcato l’ingresso del parco, un maestoso albero di Natale accoglie i visitatori, invitandoli a entrare in un mondo dove ogni angolo racconta una storia di magia. Tra le vie addobbate e le melodie natalizie, si apre un percorso incantato che conduce fino al Castello di Babbo Natale, cuore pulsante dell’evento. Qui grandi e piccoli potranno incontrare Babbo Natale in persona, consegnargli la propria letterina e vivere momenti di pura emozione immortalati in uno scatto ricordo.

A rendere l'atmosfera ancora più suggestiva è l'attenzione ai dettagli: le decorazioni, le luci calde e i profumi di dolci e cioccolato creano un'esperienza sensoriale completa, capace di trasportare ogni visitatore in un racconto natalizio senza tempo.

“La Fabbrica delle Bollallegre”: la grande novità del 2025

Tra le novità più attese dell’edizione 2025 spicca La Fabbrica delle Bollallegre, un percorso teatrale e interattivo dove luce, fantasia e tecnologia si fondono in un gioco poetico di colori e stupore. Guidati da personaggi buffi e irresistibili, i visitatori scopriranno il segreto della Magisfera, il cielo in cui brillano i desideri dei bambini di tutto il mondo.

In questo mondo sospeso tra sogno e gioco, prendono vita le Bollallegre: bolle gigantesche, multiformi e scintillanti che portano felicità ovunque volino. Tra miniere di carbone, formule magiche e risate, ogni bambino potrà sentirsi parte della grande officina della gioia natalizia.

Magic Winter: giochi e divertimento per i più piccoli

Per chi ama l'avventura e la spensieratezza, arriva Magic Winter, la nuova area gonfiabili che promette puro divertimento. I bambini potranno scivolare dalla grande casa innevata, correre tra bastoncini di zucchero giganti e salire a bordo del treno di Babbo Natale. Un'esperienza pensata per far vivere la magia dell'inverno in totale sicurezza, in un ambiente allegro e colorato.

Il Regno AdvenTour e il mistero della venticinquesima tappa

Non poteva mancare uno degli appuntamenti più amati: il Regno AdvenTour, che torna in una nuova location all’aperto. Il percorso, ispirato al calendario dell’Avvento, accompagna i visitatori attraverso ventiquattro tappe tra sorprese, giochi e momenti di condivisione. La venticinquesima tappa, invece, resta un mistero tutto da scoprire — un finale che promette emozioni e colpi di scena per grandi e piccoli esploratori del Natale.

“Lucy e il Mistero della Magia Perduta”: il musical che fa sognare

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna anche il musical “Lucy e il Mistero della Magia Perduta”, ispirato al libro di Giorgio Onorato Aquilani, creatore dell’universo del Regno di Babbo Natale. In scena al Gran Teatro Alberto Sordi, lo spettacolo racconta il viaggio di Lucy, una piccola stella dei desideri, alla ricerca della magia smarrita del Natale.

Tra scenografie mozzafiato, musica e coreografie coinvolgenti, la storia di Lucy è una metafora luminosa di speranza, amicizia e rinascita. Un’esperienza gratuita per tutti i visitatori, capace di emozionare adulti e bambini con una narrazione poetica ma accessibile.

Le luci del Nord al Cosmo Academy Planetarium

Per chi sogna di ammirare l’aurora boreale senza lasciare l’Italia, MagicLand propone una novità straordinaria: “Aurora: Lights of Wonder”, proiettata nel Cosmo Academy Planetarium, il più grande d’Europa. Si tratta di un video immersivo in realtà virtuale e fulldome 4K x 4K, che permette di vivere l’incanto delle luci del Nord come se si fosse nel cuore della Lapponia. Un viaggio mozzafiato che unisce divulgazione scientifica e magia visiva, in pieno spirito natalizio.

Parate, spettacoli e personaggi del Natale

Ogni giornata a MagicLand sarà scandita da spettacoli itineranti, parate e performance musicali che animeranno le strade del parco. La Christmas Parade, guidata dalla nuova Casa di Marzapane ambulante, vedrà sfilare Gattobaleno — la mascotte ufficiale del parco — insieme ai protagonisti del Regno di Babbo Natale: Buddy & Pretty, Steve il Candy Cane, Henry lo Schiaccianoci, Lucy la Stella, Rudy e Lampo le renne, fino all’immancabile Dr. Krampy.

Sui due palchi principali, quello di Main Street e quello della piazza del Castello di Babbo Natale, si alterneranno medley musicali e coreografie ispirate alle più amate canzoni natalizie, in un crescendo di luci e suoni che culminerà nel grande spettacolo serale.

Mercatini, sapori e sorprese per tutta la famiglia

Tra una giostra e uno spettacolo, i visitatori potranno perdersi tra i Mercatini di Natale: un trionfo di luci, profumi e colori, dove gustare specialità dolciarie, cioccolata calda e prodotti artigianali. Nei ristoranti del parco arriva il menù Christmas, pensato per i più piccoli e accompagnato da una sorpresa speciale.

Per rendere l’esperienza ancora più magica, ci sarà anche il truccabimbi ElFace Painting (servizio non incluso nel biglietto), per trasformarsi in elfi, renne o stelle scintillanti. E per spostarsi tra le aree del parco, torna il romantico Magic Christmas Express, il trenino gratuito che attraversa paesaggi illuminati e villaggi innevati.

Prezzi, biglietti e informazioni utili

Durante il periodo di Magic Christmas, il biglietto d’ingresso a MagicLand sarà ridotto:

Adulti: 14,90 € online / da 19,90 € in cassa

14,90 € online / da 19,90 € in cassa Bambini (90–140 cm): 6,90 € online / 14,90 € in cassa

6,90 € online / 14,90 € in cassa Ingresso gratuito per i bambini sotto i 90 cm

Nel biglietto sono inclusi l’accesso a tutte le attrazioni del parco, al trenino Magic Christmas Express, a Magic Winter, alla proiezione di “Aurora: Lights of Wonder” e al musical “Lucy e il Mistero della Magia Perduta”.

Un Natale di emozioni da vivere insieme