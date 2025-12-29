MagicLand, il 6 gennaio arriva la Befana “volante” sulla zipline: caramelle gratis e Re Magi con cammello

Il 6 gennaio 2026 MagicLand sceglie un’Epifania fuori dagli schemi: la Befana non entrerà dal classico ingresso né arriverà con la scopa, ma farà il suo debutto “in volo” lungo la zipline del parco, con discesa scenografica al centro del Lago. Un evento pensato per famiglie e bambini, realizzato con la collaborazione della Direzione Regionale Lazio dei Vigili del Fuoco, che chiude anche la stagione di Magic Christmas. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

MagicLand, la Befana sulla zipline del Lago: cosa succede il 6 gennaio

L’arrivo della Befana è annunciato come il momento più spettacolare della giornata: la vecchina volerà lungo la zipline, presentata come la più lunga d’Italia, fino a calarsi nel cuore dell’area del Lago. Una scelta di forte impatto visivo che punta a trasformare l’attesa dell’Epifania in uno show dal vivo, con un’entrata che unisce adrenalina, coreografia e sicurezza operativa, grazie al supporto dei Vigili del Fuoco del Lazio coinvolti nell’organizzazione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Befana a MagicLand: una tonnellata di caramelle distribuite gratuitamente

Alla parte scenica si aggiunge la tradizione più attesa dai piccoli: la Befana non arriverà a mani vuote. Il parco ha annunciato la distribuzione gratuita di una tonnellata di caramelle per i presenti, un dettaglio che rafforza l’idea di un’Epifania “in grande”, pensata per lasciare un ricordo concreto ai bambini e rendere la giornata più partecipata anche per i genitori.

Re Magi a MagicLand con un vero cammello: il momento più suggestivo

Nel programma del 6 gennaio è previsto anche l’ingresso dei Re Magi, accompagnati da un vero cammello. Un passaggio dal tono più evocativo, costruito per affiancare allo spettacolo della zipline un quadro simbolico legato alla festa, con una componente scenografica capace di attirare l’attenzione del pubblico e offrire un’occasione speciale per foto e video.

Magic Christmas chiude a MagicLand: l’evento natalizio con il Regno di Babbo Natale di Vetralla

L’Epifania coincide con l’ultimo appuntamento di Magic Christmas, il format che per tutto il periodo delle feste ha trasformato MagicLand in un percorso natalizio ricco di scenografie, animazioni e spettacoli, nato in collaborazione con il Regno di Babbo Natale di Vetralla. Il 6 gennaio diventa quindi la giornata “finale” del calendario: chi non è riuscito a passare durante dicembre avrà l’ultima occasione per vivere l’atmosfera natalizia del parco e chiudere le feste con un evento speciale.

Biglietti scontati per il 6 gennaio a MagicLand: prezzi e acquisto online

Per la giornata dell’Epifania è prevista una promozione dedicata: solo il 6 gennaio il biglietto online adulto costerà 9,90 euro, mentre il biglietto online bambino (altezza da 90 a 140 cm) sarà 6,90 euro. Un prezzo “di invito” che rende l’evento accessibile e spinge sull’acquisto digitale, soluzione utile anche per arrivare già organizzati e concentrarsi sull’esperienza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Perché l’Epifania a MagicLand punta su spettacolo e sicurezza

La scelta di far “volare” la Befana lungo una zipline e di costruire un arrivo al Lago non è soltanto un’idea creativa: è anche un messaggio di posizionamento. MagicLand, parco divertimenti di riferimento nel Centro-Sud, chiude la stagione natalizia con un’iniziativa che unisce tradizione, intrattenimento e gestione strutturata dell’evento, valorizzata dalla collaborazione con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio.