MagicSplash, il parco acquatico di MagicLand, ha ottenuto il titolo di “Parco Acquatico dell’Anno” ai Parksmania Awards 2025, i riconoscimenti considerati il punto di riferimento per il settore dei parchi divertimento in Italia.

MagicSplash trionfa agli “Oscar dei Parchi di Divertimento”

La cerimonia si è svolta venerdì 10 ottobre e ha visto la premiazione di MagicSplash per le novità introdotte nella stagione 2025. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il premio è stato ritirato da Guido Zucchi, Amministratore Delegato di MagicLand, e da Andrea Dei, Direttore operativo, a conferma del percorso di crescita che il parco ha intrapreso negli ultimi anni.

Le novità che hanno portato al premio

La stagione 2025 ha segnato un passo decisivo per l’offerta di MagicSplash. Sono stati inaugurati due scivoli di oltre 20 metri di altezza, Twister e Aqua Vortex, pensati per unire adrenalina e divertimento, ampliando così il target di pubblico con esperienze rivolte anche ai ragazzi più grandi.

Accanto alle nuove attrazioni acquatiche, è stata creata una nuova area picnic ombreggiata e attrezzata, molto apprezzata dalle famiglie. Questi interventi si aggiungono a un parco che già si estende per oltre 40.000 metri quadrati di tematizzazione tropicale, con palme, sabbia bianca e scenografie ispirate ai paesaggi caraibici. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un’offerta per tutte le età

MagicSplash non è solo scivoli e giochi d’acqua. Il parco è stato progettato per offrire spazi differenziati in base alle esigenze di ciascun visitatore. I più piccoli trovano attrazioni dedicate come Tiki Bay, Laguna Tiburon e Cala Tortuga, aree che privilegiano sicurezza e accessibilità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Per chi cerca il relax, sono disponibili le Cabanas di Playa Paraiso, spazi riservati e dotati di comfort privati, e l’area Wellness & Spa di Bayahibe, con una vasca idromassaggio e una wellness pool di oltre 400 metri quadrati. Un elemento distintivo è la Onda del Caribe, una piscina a onde di 2.200 metri quadrati che riproduce l’atmosfera di una spiaggia caraibica, completata da lettini e ombrelloni in paglia naturale. MagicSplash-Schiuma-Party

L’Impegno della Direzione

Nel commentare il premio, l’AD Guido Zucchi ha sottolineato come il riconoscimento rappresenti la conferma del lavoro svolto negli anni per far crescere MagicSplash:

“Siamo estremamente onorati di ricevere questo premio, che riconosce il nostro impegno nel creare un’esperienza capace di coniugare divertimento, sicurezza e qualità. Continueremo su questa strada per sorprendere e soddisfare ogni anno i nostri ospiti.”

Questa filosofia si riflette in una gestione attenta a intercettare i bisogni del pubblico e in una politica di investimenti mirata a rinnovare costantemente l’offerta.

MagicLand: la “Capitale del Divertimento”

MagicSplash si inserisce nell’offerta più ampia di MagicLand, il parco tematico più grande del Centro-Sud Italia, situato a pochi chilometri da Roma. Con oltre 40 attrazioni, spettacoli ed eventi per famiglie, il parco ha costruito negli anni un’identità riconoscibile come “La Capitale del Divertimento”.

Tra le attrazioni di punta si trovano il giant frisbee Wild Rodeo, unico in Italia con i suoi 40 metri di altezza, il launch coaster Shock capace di accelerare da 0 a 100 km/h in due secondi, l’indoor spinning coaster Cagliostro e la torre Mystika, la più alta d’Italia con i suoi 72 metri. L’offerta si completa con aree tematiche come Old West e Tonga, oltre alla recente inaugurazione di Magic Winx, un’esperienza sensoriale ispirata alle celebri fate Winx.

Strategia e investimenti per il futuro

Dal 2019 MagicLand è di proprietà di Pillarstone Italy, società di investimento attiva su scala globale. L’azienda ha avviato un piano di rilancio del valore di 40 milioni di euro, con l’obiettivo di consolidare il ruolo di MagicLand nel panorama nazionale e internazionale dell’entertainment. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’apertura di MagicSplash nel 2023 e il successivo ampliamento nel 2025 rappresentano passaggi chiave di questa strategia. A queste novità si aggiunge l’inaugurazione dell’area Magic Winx, a conferma della volontà di proporre esperienze sempre nuove e attrattive per un pubblico eterogeneo.

Un parco acquatico pensato per tutti

Con oltre 17.000 piante tropicali, 10.000 metri quadrati di spiaggia artificiale e scenografie curate nei dettagli, MagicSplash punta a offrire non solo divertimento, ma un’esperienza immersiva. La varietà di attrazioni, la presenza di aree dedicate al relax e i servizi accessori, come ristoranti, chioschi e spazi dedicati alle famiglie, consolidano il parco come una destinazione capace di soddisfare diverse esigenze di intrattenimento.