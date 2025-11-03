Rifacimento di Piazza Umberto Pilozzi a Valmontone: vi piace il nuovo volto del centro storico?

Davanti al maestoso Palazzo Doria Pamphilj e alla Collegiata di Santa Maria Maggiore, sta prendendo forma un nuovo volto urbano: la rinnovata Piazza Umberto Pilozzi, fulcro storico, culturale e sociale della città. Il progetto di riqualificazione — ancora in corso — promette di restituire alla piazza una nuova vita, con una pavimentazione completamente ridisegnata, nuove aiuole e un’impostazione architettonica più “contemporanea”. Ma come spesso accade quando si interviene su un luogo simbolo, le opinioni dei cittadini si dividono nettamente: tra chi parla di rinascita e chi denuncia la perdita di identità.

Piazza Umberto Pilozzi: un progetto ambizioso per il centro storico di Valmontone

Il progetto di restyling di Piazza Umberto Pilozzi nasce con l’obiettivo dichiarato di valorizzare uno spazio pubblico strategico, punto di connessione tra la parte storica e quella più moderna del centro urbano. Il piano, voluto dall’amministrazione comunale e sostenuto da fondi pubblici destinati alla rigenerazione urbana, prevede una ristrutturata pavimentazione in selci romani, spazi verdi diffusi e una scalinata d’accesso a Palazzo Doria Pamphilj, destinata a esaltarne la monumentalità.

L’intento, spiegano i progettisti, è quello di creare un ambiente più accogliente e vivibile, in grado di ospitare eventi culturali, mercatini e momenti di socialità. L’architettura punta su linee essenziali e armonie cromatiche neutre, per mettere in risalto i due grandi protagonisti della piazza: il Palazzo Doria Pamphilj e la Collegiata di Santa Maria Maggiore, veri e propri scrigni di arte barocca.

Le critiche: “Una piazza bella ma poco funzionale”

Eppure, non tutti a Valmontone accolgono il progetto con entusiasmo. Una parte della cittadinanza — soprattutto tra i residenti del centro storico — teme che il nuovo assetto finisca per snaturare la funzione originaria della piazza, riducendo la sua ampiezza e la libertà di movimento che la caratterizzavano.

Il nodo più contestato è la scalinata d’ingresso a Palazzo Doria, che secondo molti “taglia” visivamente e fisicamente lo spazio centrale, limitandone la fruizione. “La piazza di prima era un luogo aperto, dove si poteva camminare, incontrarsi, fermarsi liberamente — racconta una cittadina residente da oltre trent’anni —. Ora sembra tutto più rigido, quasi musealizzato”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Anche la presenza delle nuove aiuole ha sollevato dubbi. Pur pensate per abbellire e dare respiro verde all’ambiente, rischiano di ridurre gli spazi per eventi e manifestazioni, oltre a creare, secondo alcuni, problemi di parcheggio. “Sappiamo bene che in paese sarà difficile impedire a tutti di parcheggiare vicino alle aiuole”, commenta un altro cittadino, preoccupato per la futura gestione della mobilità e della sosta. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I favorevoli: “Un passo avanti nella valorizzazione urbana”

Di tutt’altro avviso sono coloro che difendono con convinzione il progetto, definendolo un intervento necessario per dare una nuova immagine al centro storico. “Valmontone aveva bisogno di un segnale di modernità — spiega un giovane architetto locale —. Piazza Pilozzi è un luogo straordinario, ma aveva perso centralità: il nuovo disegno restituisce dignità e decoro a un’area che merita di essere vissuta anche dalle nuove generazioni”.

I sostenitori del restyling sottolineano inoltre come l’intervento rispetti i vincoli paesaggistici e monumentali, e come il progetto sia stato approvato in collaborazione con la Soprintendenza. “Non si tratta di cancellare il passato, ma di renderlo accessibile e funzionale — ribadisce un dipendente comunale —. È un modo per unire storia e contemporaneità, per fare di Piazza Pilozzi non solo un luogo di memoria, ma di vita quotidiana”.

Far convivere antico e moderno

Il caso di Piazza Umberto Pilozzi non è isolato: in tutta Italia, molti centri storici stanno affrontando il delicato equilibrio tra conservazione e innovazione. Da Firenze a Matera, fino ai borghi laziali, il tema divide architetti e cittadini. A Valmontone, il dibattito riflette proprio questa tensione: come rinnovare senza perdere l’anima di un luogo? LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il rischio, per alcuni, è che il nuovo volto della piazza finisca per “omologarla” a un modello urbano già visto altrove, riducendo la specificità di un contesto che invece è unico per storia e conformazione. Altri, al contrario, vedono in questa trasformazione un’occasione per rilanciare il turismo e l’identità cittadina, attrarre visitatori e restituire centralità culturale a un luogo finora trascurato.

I prossimi passi e l’attesa dei cittadini

Al momento i lavori non sono ancora terminati, e l’amministrazione comunale ha promesso un confronto pubblico al termine della prima fase di restauro, per raccogliere suggerimenti e osservazioni. Intanto, la curiosità cresce: c’è chi osserva ogni giorno l’evoluzione del cantiere e chi attende di vedere il risultato finale prima di esprimere un giudizio definitivo.

Quando le transenne cadranno e la piazza sarà finalmente restituita alla comunità, sarà il tempo della verità: un nuovo volto al centro storico di Valmontone o un’occasione mancata? LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

E voi, da che parte state? Favorevoli o contrari alla nuova architettura di Piazza Umberto Pilozzi?