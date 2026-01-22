Ruolo dell’amministratore di sostegno, focus alla Comunità “Francesco”: confronto aperto con due avvocati

L’introduzione dell’amministrazione di sostegno con la legge n. 6 del 2004 rappresenta l’esito di un lungo percorso culturale e normativo volto a superare la concezione ottocentesca dell’infermità mentale, fondata su logiche di esclusione e custodia.

Dalla tutela alla valorizzazione della persona con disagio psichico

Per decenni, la disciplina della malattia mentale si è basata sul modello manicomiale delineato dalla legge n. 36 del 1904, che privilegiava la protezione sociale rispetto alla cura della persona.

A partire dagli anni Sessanta, anche grazie all'influenza delle scienze sociali e ai movimenti di critica alle istituzioni totali, si afferma una nuova visione della sofferenza psichica, centrata sui diritti, sulla dignità e sul contesto sociale del paziente.

In Italia, il pensiero di Franco Basaglia e le esperienze di riforma degli ospedali psichiatrici aprono la strada a un profondo ripensamento del sistema. Questo processo sfocia nella legge n. 180 del 1978 e nella successiva istituzione del Servizio sanitario nazionale, che sanciscono il superamento del manicomio e l'affermazione di un modello territoriale di assistenza, coordinato dal Dipartimento di Salute Mentale.

In tale cornice si colloca, anni dopo, l’amministrazione di sostegno, espressione di un diritto più attento alla persona e alle sue capacità residue.

Più autonomia giuridica per l’incapace: le proposte di riforma

Le proposte di riforma del diritto civile in materia di incapacità si muovevano nella direzione di un rafforzamento dell’autonomia della persona interdetta o inabilitata. In ambito familiare, si prevedeva la possibilità di separazione giudiziale dei beni anche in regime di comunione legale, ma solo in presenza di cattiva amministrazione da parte dell’altro coniuge.

Importanti aperture riguardavano anche la filiazione naturale, con l’attribuzione all’interdetto di maggiori poteri di azione in ambiti di particolare rilevanza personale. In materia testamentaria e di donazioni, la bozza consentiva al giudice di autorizzare l’incapace a compiere tali atti, con l’assistenza di un tutore o curatore e entro limiti predeterminati, al fine di prevenire abusi.

Sul piano generale, la riforma introduceva una disciplina più restrittiva dell'annullamento per incapacità naturale, ammettendo solo in caso di grave pregiudizio, e ridefinire la responsabilità civile dell'incapace, valorizzando la funzione educativa e terapeutica della responsabilizzazione, pur lasciando al giudice un ampio margine di valutazione.

Nel complesso, emerge un modello giuridico orientato non più alla mera sostituzione della persona incapace, ma alla sua inclusione consapevole nella vita giuridica e sociale.

Partendo da questo excursus storico il 20 gennaio presso la Struttura Residenziale Socio-Riabilitativa “Francesco”, di Valmontone, si è tenuto un incontro, grazie alla preziosa collaborazione dell’Avvocato Giorgio Basei e dell’Avvocato Chiara Fiore, sul tema “Ruolo e competenze dell’Amministratore di sostegno”.

Gli ospiti, presenti il Direttore Sanitario Dott. Salvatore Merra, Dott.ssa Rosanna Mansueto Case-Manager e Psicoterapeuta, la Dott.ssa Federica Paternuosto Assistente sociale, hanno chiesto chiarimenti in merito alla differenza tra la pensione d’invalidità e la pensione sociale, la Legge 104 e la reversibilità, il ruolo del Giudice Tutelare ed i compiti dell’Amministratore di sostegno.

L’obiettivo dell’incontro era sentirsi attori, parte attiva del proprio percorso terapeutico per il raggiungimento di una autonomia nel proprio funzionamento personale e sociale ai fini di una progettualità.

Dott.ssa Rosanna Mansueto

Case Manager-Psicoterapeuta

Dott.ssa Federica Paternuosto

Assistente sociale