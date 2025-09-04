Skifidol Italian Brainrot debutta dal vivo a MagicLand: anteprima assoluta italiana

MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, si prepara ad accogliere un evento senza precedenti. Dal 13 settembre 2025 e per tutti i weekend del mese, i personaggi ufficiali di Skifidol Italian Brainrot usciranno dal web per incontrare i loro fan dal vivo, in quella che sarà l’anteprima assoluta italiana. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un appuntamento che segna una svolta: per la prima volta in Italia, il fenomeno virale che ha conquistato milioni di ragazzi in rete e nelle edicole prende forma concreta con mascotte animate, interattive e pronte a trasformare il parco in un'esperienza immersiva.

Mascotte, abbracci e “Allucinazioni Cosmiche”

Non si tratterà di semplici comparse in costume, ma di vere mascotte ufficiali, progettate per interagire con il pubblico. I visitatori potranno scattare foto, abbracciare i personaggi cult e vivere una vera e propria “Allucinazione Cosmica”, cifra stilistica dell’universo Brainrot.

Gli spettacoli live saranno arricchiti da performance su musiche iconiche già note al pubblico online, mentre i meet & greet offriranno momenti esclusivi a contatto diretto con i protagonisti. L’obiettivo è ricreare nel mondo reale lo stesso linguaggio visivo e narrativo che ha reso Brainrot un fenomeno culturale tra i giovanissimi.

Ingresso gratuito per gli under 15 e benefit dedicati

MagicLand ha pensato a un’iniziativa speciale per le famiglie. Tutti i ragazzi under 15 entreranno gratuitamente (accompagnati da un adulto pagante), utilizzando un coupon scaricabile dal sito ufficiale del parco. Una formula che rende l’evento accessibile e inclusivo, favorendo la partecipazione di una nuova generazione di fan.

Non solo: in collaborazione con Officina Comunicazione e Panini, ogni under 15 riceverà in omaggio un poster esclusivo con un personaggio inedito Skifidol Italian Brainrot, in uscita proprio a settembre.

Figurine, photo opportunity e menù a tema

Il parco ospiterà un’area dedicata allo scambio di figurine Panini Skifidol Italian Brainrot, diventate ormai oggetti di culto per i collezionisti più giovani. Saranno presenti anche installazioni scenografiche con figurine giganti, pensate come set fotografici per selfie e ricordi a tema.

Perfino Gattobaleno, la mascotte storica di MagicLand, si trasformerà in un “Gattobaleno Cosmico”, adattandosi all’universo psichedelico Brainrot. L’esperienza sarà completata da uno Skifidol Italian Brainrot Menù a tema, disponibile nei punti ristoro del parco.

Le date da segnare sul calendario

L'appuntamento con Skifidol Italian Brainrot è fissato nei weekend di settembre 2025:

13 e 14 settembre

20 e 21 settembre

27 e 28 settembre

Ogni fine settimana, i visitatori avranno la possibilità di vivere dal vivo l'incontro con i personaggi ufficiali. Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito ufficiale: www.magicland.it.

Un fenomeno che va oltre MagicLand

La partnership tra MagicLand e Skifidol, titolare della licenza ufficiale Italian Brainrot in Italia, consolida l'obiettivo di offrire un'esperienza unica nel panorama dell'intrattenimento.

E non finisce qui: dopo la tappa di Valmontone, le mascotte approderanno anche ad Aquaworld, il parco acquatico indoor di proprietà di Pillarstone, con due weekend speciali previsti per il 4/5 e l’11/12 ottobre 2026.

Un evento che segna una prima volta

Con questo debutto, MagicLand conferma la propria vocazione a ospitare anteprime nazionali di grande richiamo, capaci di intercettare linguaggi e trend seguiti da milioni di giovani. L’operazione non si limita all’intrattenimento, ma rappresenta anche un ponte tra il mondo digitale e quello fisico, tra fenomeni virali e esperienze dal vivo.

Dal 13 settembre, ogni weekend sarà un’occasione irripetibile per varcare le porte di MagicLand e scoprire dal vivo il fenomeno Skifidol Italian Brainrot.