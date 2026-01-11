Valmontone 1921-Olbia 1905 1-1: Roberti firma ancora, Ragatzu risponde e i giallorossi restano terzi

Il 19° turno di Serie D (Girone G) regala un pareggio che racconta molto più del risultato: Valmontone 1921 e Olbia Calcio 1905 chiudono 1-1 allo stadio comunale dei Gelsi, nel giorno del rientro “a casa” dei giallorossi dopo le gare giocate ad Anagni. Da una parte una squadra in alto, terza a 31 punti; dall’altra un’Olbia reduce da tre ko consecutivi, arrivata nel Lazio con il bisogno di ritrovare stabilità e morale.

Valmontone 1921-Olbia 1905 1-1: il ritorno ai Gelsi vale quanto il punto

Il rientro nel proprio impianto ha dato cornice e significato alla gara. Il Valmontone ha interpretato la partita con l'atteggiamento di chi vuole comandare ritmo e territorio, sospinto da un ambiente che aspettava da tempo questo appuntamento. Il pareggio, però, lascia anche la sensazione di un'occasione parzialmente mancata: in un campionato dove ogni dettaglio pesa, vincere in casa avrebbe avuto un valore speciale, anche sul piano psicologico.

Valmontone 1921-Olbia 1905: Roberti colpisce, Ragatzu non perdona

Ancora una volta è l'attaccante Fabrizio Roberti a firmare il gol dei laziali, andati in vantaggio al 35′. Roberti si conferma riferimento offensivo e finalizzatore costante. Il suo sigillo ha acceso l'entusiasmo, ma l'Olbia ha avuto la forza di non scomporsi e di restare dentro la gara, aspettando il momento giusto.

A ristabilire l’equilibrio ci ha pensato Daniele Ragatzu, nome che nel dilettantismo suona come una garanzia: esperienza, mestiere, un passato importante in Serie A e nelle categorie professionistiche che si è visto tutto nel modo in cui ha “letto” l’azione del pari, giunto al 44′.

Per i sardi il punto interrompe la serie negativa e può diventare una base utile per ripartire: non cancella le difficoltà delle ultime settimane, ma restituisce una certezza, quella di potersela giocare anche lontano dalla Sardegna e contro un avversario di vertice.

Valmontone 1921-Olbia 1905: arbitro, assistenti e gestione della gara

La direzione dell’incontro è stata affidata a Francesco Palmisano della sezione AIA di Saronno, coadiuvato dagli assistenti Leonardo Grimaldi e Fabio Santo. Una terna che ha accompagnato una partita intensa, con fasi in cui l’agonismo è salito e ogni decisione è diventata parte del racconto, come spesso accade in Serie D quando punti e classifica si sentono addosso.

Valmontone 1921-Olbia 1905 e classifica: Scafatese allunga, Valmontone resta in scia

Il pareggio mantiene il Valmontone 1921 al terzo posto con 31 punti, posizione che certifica continuità e ambizione. Davanti, la Scafatese continua la fuga: il successo sul campo della Nocerina, quarta a quota 30, porta i campani a 45 punti e allunga ulteriormente. In seconda posizione resta il Trastevere Calcio, ma il pesante 5-0 subito sul campo della Palmese 1914 racconta una giornata storta che riapre discorsi e umori in alta classifica.

Per i ragazzi di mister Tiozzo il messaggio è chiaro: il cammino resta solido, il fortino dei Gelsi è di nuovo un fattore e la corsa continua. Il prossimo passo sarà trasformare questo ritorno in una striscia di risultati pieni, perché in un girone così duro non basta essere brillanti: serve concretezza, soprattutto quando il traguardo è lì, davanti.