La Struttura Residenziale Socio-Riabilitativa H24 “Francesco” di Valmontone continua a lavorare su un’idea concreta di coesione sociale: aprire le proprie porte al territorio, creare legami, costruire relazioni che vadano oltre i ruoli e le etichette.

In questo percorso, il 9 dicembre è arrivata una tappa dal forte valore simbolico ed educativo: la visita dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Colleferro, che alle 10 del mattino hanno incontrato gli ospiti della struttura per un momento di confronto e conoscenza condivisa, fatto di racconti, domande, esercitazioni pratiche e ascolto reciproco.

Vigili del Fuoco alla Residenza Francesco: il valore di un incontro a Valmontone

La presenza del Capo Squadra Alessandro Cacciotti, del Vigile Coordinatore Matteo Micheloni, del Vigile Esperto Leandro Vari e del Vigile Cerci Paolo non è stata una semplice dimostrazione tecnica. I Vigili del Fuoco hanno scelto di portare dentro la Residenza “Francesco” non solo caschi e competenze operative, ma soprattutto sensibilità ed empatia.

Hanno raccontato il proprio lavoro quotidiano, le emergenze gestite sul territorio, le tipologie di intervento, i contesti in cui si trovano ad agire quando la chiamata arriva all’improvviso.

Ne è nato un dialogo vivo, in cui gli ospiti hanno potuto porre domande, chiedere spiegazioni, condividere curiosità e paure. Un vero scambio dialettico e operativo, in cui la relazione non è rimasta sullo sfondo ma è diventata il centro della mattinata.

Valmontone, Vigili del Fuoco e Residenza Francesco: una mattinata di relazione e salute

La giornata si è sviluppata come un’esperienza di condivisione, capace di toccare aspetti emotivi, educativi e relazionali. Gli ospiti hanno vissuto non solo un momento informativo, ma un’occasione per sentirsi protagonisti, ascoltati e coinvolti. Il racconto delle emergenze e degli interventi sul territorio ha offerto lo spunto per riflettere sulla gestione dell’imprevisto, sulla paura, sulla necessità di restare uniti nelle situazioni più complesse.

La relazione è stata riconosciuta come vera risorsa per la salute della persona: sentirsi parte di un gruppo, percepire fiducia, sapere di poter contare su qualcuno sono elementi fondamentali anche nella prospettiva riabilitativa.

In questo senso, l’incontro con il Corpo dei Vigili del Fuoco si inserisce perfettamente nel progetto della struttura, che punta a ridurre l’isolamento e a rafforzare legami significativi con il tessuto sociale di Valmontone e del territorio circostante. Vigili del Fuoco presso la Comunità “Francesco”

“Siamo una squadra”: il messaggio dei Vigili del Fuoco agli ospiti della Residenza Francesco

Il cuore del messaggio portato dai Vigili del Fuoco alla Residenza “Francesco” è racchiuso nelle loro parole: durante un intervento lo scenario può cambiare all’improvviso, l’imprevisto va sempre considerato, ma tutto nasce dalla passione e dalla fiducia reciproca.

"Siamo una squadra ove ognuno ha bisogno dell'altro e deve poter contare sull'altro", hanno spiegato. In questa frase c'è una sintesi efficace di ciò che significa lavorare in emergenza, ma anche vivere in una struttura residenziale che punta all'inclusione.

La logica di squadra, in cui nessuno può farcela da solo e ciascuno ha un ruolo, si avvicina molto al lavoro che l'èquipe porta avanti ogni giorno con gli ospiti: sostenere, accompagnare, responsabilizzare, valorizzare le risorse personali anche quando le fragilità sembrano prevalere.

Il concetto di fiducia diventa allora un ponte ideale fra caserma e Residenza: fiducia nel collega che entra in un edificio in fiamme, fiducia nell’operatore che accompagna un ospite in un percorso di cura, fiducia nel gruppo che non abbandona nessuno ai margini.

Residenza Francesco Valmontone: l’èquipe che rende possibili inclusione e coesione sociale

Dietro la buona riuscita della giornata con i Vigili del Fuoco c’è il lavoro continuo dell’èquipe della Struttura Residenziale Socio-Riabilitativa H24 “Francesco”. Psicologi, educatori, infermieri e operatori socio-sanitari sostengono quotidianamente gli ospiti, costruendo percorsi personalizzati e occasioni di apertura verso l’esterno.

Il supporto operativo e organizzativo del gruppo di lavoro ha reso possibile l’incontro del 9 dicembre, curando dettagli logistici e relazionali. Un ruolo chiave lo ha avuto la dott.ssa Federica Paternuosto, assistente sociale della struttura, che ha fatto da ponte per questa iniziativa mettendo in campo entusiasmo e creatività.

La sua azione di collegamento con i Vigili del Fuoco di Colleferro ha permesso di trasformare un’idea in un’esperienza concreta, utile sul piano educativo e ricca di contenuto umano. Importante anche la presenza dell’OSS Panetti Cleonice, in turno durante l’appuntamento, che ha garantito supporto diretto agli ospiti e contribuito a mantenere un clima sereno e partecipato.

Ospiti protagonisti: ringraziamenti e senso di appartenenza a Valmontone

Gli ospiti Andrea, Fabio Cr, Fabio, Giorgio, Arturo, Fabrizio, Maurizio, Alessio, Marco e Marcello hanno vissuto la mattinata con coinvolgimento e gratitudine. Al termine dell’incontro hanno voluto ringraziare in modo esplicito il Direttore Sanitario, dott. Salvatore Merra, presente e attento a queste iniziative sin dall’apertura della struttura nel 2003.

Un ringraziamento sentito è andato anche alla famiglia Loreti, con l’Ing. Claudio Loreti e il Legale Rappresentante, sig.ra Clara Venanzoni, che nel tempo hanno dimostrato fiducia nel progetto della Residenza “Francesco”, sostenendo con continuità percorsi volti all’integrazione e al rafforzamento del senso di appartenenza.

Per molti ospiti la possibilità di partecipare a incontri di questo tipo rappresenta un passo importante in un cammino di crescita personale: significa sentirsi parte di un territorio, riconosciuti e coinvolti, non solo destinatari di cure ma persone che interagiscono con figure significative del mondo esterno.

Inclusione sociale a Valmontone: la Residenza Francesco come punto di riferimento

L’iniziativa con i Vigili del Fuoco di Colleferro conferma la volontà della Struttura Residenziale Socio-Riabilitativa H24 “Francesco” di Valmontone di collocarsi come realtà aperta e integrata nel tessuto sociale locale.

Non un luogo chiuso, ma uno spazio che dialoga con istituzioni, servizi e associazioni, attivando processi di coesione e inclusione sociale lungo un continuum che non si esaurisce in un singolo evento. Ogni incontro, come quello del 9 dicembre, diventa un tassello che rafforza la rete fra ospiti, operatori, territorio e figure istituzionali.

La visita dei Vigili del Fuoco porta con sé un messaggio chiaro: cura, sicurezza e benessere non sono ambiti separati, ma piani che si intrecciano in un percorso di promozione della salute globale della persona. E la logica di squadra che guida gli interventi in emergenza può ispirare anche la vita quotidiana in struttura, dove ognuno, con il proprio ruolo, contribuisce a costruire un ambiente più inclusivo, accogliente e capace di dare valore alla storia di ciascuno.

Dott.ssa Rosanna Mansueto

(Case Manager-Psicoterapeuta)

Dott.ssa Anna Picone

(Psicologa)