Valmontone, Polizia ferma tre giovani: 15enne trovata con hashish nel reggiseno, in casa rinvenuti droga e bilancino

Nel tardo pomeriggio di ieri, 15 novembre 2025, a Valmontone, in provincia di Roma, un controllo di routine ha portato alla scoperta di un episodio che evidenzia ancora una volta quanto il coinvolgimento dei giovanissimi nel commercio di sostanze stupefacenti sia in aumento. Una ragazza di 15 anni è stata trovata con hashish, bilancino, coltello e materiale per il confezionamento.

L'intervento della Polizia di Stato del Commissariato di Colleferro ha permesso di ricostruire una situazione più ampia, che secondo gli investigatori potrebbe essere collegata a un piccolo giro gestito da minori.

Valmontone, minore fermata con droga a Sant’Anna

Erano circa le 16 quando una pattuglia impegnata nel consueto servizio di vigilanza in via Genazzano ha individuato tre giovani che, alla vista della volante, hanno improvvisamente deviato percorso infilando una stradina laterale verso via Sant'Anna. L'atteggiamento sfuggente, soprattutto quello della ragazza, ha convinto gli agenti a fermarli per un controllo.

Durante l'identificazione, i tre mostravano fastidio e risposte poco chiare, elementi considerati indicatori di qualcosa che non voleva essere mostrato.

Valmontone, controlli in strada della Polizia: sequestro di hashish

La perquisizione personale è stata avviata quando è apparso evidente che la giovane nascondesse qualcosa. Messa davanti alla possibilità di una verifica effettuata da personale femminile, ha tirato fuori da sotto la maglietta un involucro in cellophane con cinque frammenti di sostanza marrone, poi identificata come hashish, per un peso di circa 15 grammi.

A quel punto gli agenti, dopo aver informato la madre della ragazza, hanno proseguito con una perquisizione domiciliare, seguendo la procedura prevista in casi di minori coinvolti in attività illecite.

Hashish e strumenti per dosi nella stanza di una 15enne

Il controllo nella casa della giovane ha dato un quadro ancora più chiaro. Sulla scrivania della sua camera da letto sono stati rinvenuti altri 20 grammi di hashish suddivisi in frammenti, un coltello da cucina con residui della stessa sostanza sulla lama, un bilancino di precisione pienamente funzionante e un rotolo di cellophane per confezionare dosi. Materiale che, secondo gli investigatori, lascia pochi dubbi su un’attività già strutturata, nonostante la giovanissima età della protagonista.

Minorenne segnalata ai servizi sociali dopo sequestro di hashish

Dopo il sequestro di quanto trovato, la ragazza è stata accompagnata negli uffici del Commissariato per la formalizzazione degli atti previsti. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale dei Minori è stato immediatamente informato del deferimento in stato di libertà per produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente. Vista l’età e l’urgenza di un supporto che non sia solo sanzionatorio, il caso è stato segnalato ai servizi sociali competenti, che ora valuteranno percorsi di recupero e sostegno alla famiglia.

Cresce l’allarme sullo spaccio giovanile nel territorio

Secondo gli investigatori, quanto accaduto non rappresenta un episodio isolato. Le Forze dell’Ordine hanno rilevato un aumento del coinvolgimento dei minori in dinamiche legate agli stupefacenti, non solo come consumatori, ma anche come piccoli gestori di flussi di vendita. Un trend rilevato in diverse aree del territorio e che sta spingendo le autorità a intensificare sia la prevenzione sia il monitoraggio dei contesti frequentati dagli adolescenti.

Valmontone: le parole del Commissario Capo Mazza sulla situazione locale

Il Commissario Capo Antonio Mazza, Dirigente del Commissariato di Colleferro, ha rimarcato la continuità dell’azione di controllo. Ha ricordato come interventi mirati e presenza costante sul territorio siano strumenti indispensabili per contenere un fenomeno che ha assunto forme nuove e più rapide rispetto al passato.

Mazza ha spiegato che l’obiettivo non è solo individuare chi detiene o trasporta sostanze illegali, ma anche leggere i segnali che arrivano dal contesto giovanile, così da intervenire con modalità capaci di creare percorsi alternativi per chi rischia di cadere in circuiti dannosi.

Valmontone: possibili sviluppi investigativi dopo il caso della minorenne