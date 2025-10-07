Valmontone rinnova il servizio di raccolta rifiuti: nuove isole informatizzate e tariffe più eque con la Tarip

A partire dal prossimo 1° novembre, nel comune di Valmontone (Rm) entrerà in vigore un nuovo servizio di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana, con l’obiettivo di migliorare la qualità della raccolta differenziata, ridurre i costi per le famiglie e garantire una città più pulita.

Valmontone: nuovo servizio rifiuti e tariffa puntuale 2026

Il progetto è stato illustrato a Palazzo Doria Pamphilj dal Sindaco Veronica Bernabei, dall’Assessore all’ambiente Matteo Leone e dai responsabili di A&T, l’azienda che gestisce il servizio: il direttore generale Davide Vernice e il direttore tecnico Silvano Bosco. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’incontro, seguito da numerosi cittadini, ha rappresentato un momento di confronto importante per chiarire modalità, tempi e prospettive del nuovo sistema.

Nuovi mastelli e isole ecologiche informatizzate

Il cambiamento più significativo riguarda la sostituzione graduale dei mastelli per la raccolta di indifferenziato, organico, carta, metalli e plastica. Nei prossimi mesi i cittadini saranno convocati presso l’isola ecologica per il ritiro dei nuovi contenitori.

Parallelamente, in alcune aree della città verranno attivate le isole ecologiche informatizzate, accessibili tramite tessera magnetica personale. Queste strutture consentiranno ai residenti di conferire i rifiuti in modo autonomo tutti i giorni, dalle 16 alle 10 del mattino, garantendo maggiore flessibilità oraria e tracciabilità dei conferimenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Più spazzamento e controlli

Il nuovo contratto introduce un numero maggiore di turni di spazzamento e intensifica i controlli per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti. L’amministrazione comunale ha sottolineato come la lotta al degrado urbano sia una priorità, al pari della sensibilizzazione dei cittadini su comportamenti responsabili. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

“Nel 2018 – ha ricordato il sindaco Bernabei – a Valmontone non esistevano né raccolta differenziata né centro di raccolta. In sette anni sono stati fatti grandi progressi, e oggi miglioriamo ulteriormente il servizio, con benefici diretti sulla pulizia e sulla vivibilità della città”.

Assessore all’Ambiente Matteo Leone

La complessità della gestione è stata sottolineata dall’assessore all’ambiente Matteo Leone, che ha ricordato come il territorio comunale si estenda per oltre 42 chilometri quadrati. “Prima di firmare questo contratto – ha spiegato – abbiamo condotto uno studio tecnico approfondito insieme agli ingegneri di A&T. Questo ci ha consentito di razionalizzare i costi e di liberare risorse da destinare allo spazzamento, all’informazione e alle campagne di sensibilizzazione”.

Dal 2026 la Tarip, Leone: “Vogliamo far sì che chi differenzia meglio paghi meno”

Uno degli obiettivi più ambiziosi del nuovo piano è l’introduzione della Tarip (tariffa puntuale), prevista in via sperimentale dal 2026. Il sistema consentirà di calcolare la tassa rifiuti in base alla quantità di indifferenziato effettivamente prodotto dalle famiglie, premiando così i cittadini più virtuosi nella differenziata.

“Con la Tarip – ha aggiunto Leone – vogliamo far sì che chi differenzia meglio paghi meno. È un modo per incentivare comportamenti corretti e per responsabilizzare ulteriormente la comunità”.

Comunicazione e coinvolgimento della cittadinanza

Il Comune ha annunciato che tutte le informazioni utili, comprese le modalità di distribuzione dei nuovi mastelli e il funzionamento delle isole informatizzate, saranno pubblicate sul sito istituzionale e sui canali social Città di Valmontone e Valmontone Differenzia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’amministrazione invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti per partecipare attivamente a questa fase di cambiamento, che rappresenta un passo decisivo verso un modello di gestione più sostenibile ed efficiente.