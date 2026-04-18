Valmontone, Via Artena: marciapiede pericoloso verso stazione e centro. Ostacoli, scivoli e buio

A Valmontone c’è un tratto pedonale che ogni giorno viene usato da centinaia di persone ma che, invece di offrire un collegamento sicuro, costringe a camminare con attenzione continua. Succede in Via Artena, nel tratto che dalla rotonda vicina all’uscita del casello attraversa l’area del Villaggio Rinascita e arriva verso il ponte della ferrovia: un passaggio essenziale per chi si muove a piedi da Colle Belvedere e dal quartiere verso il centro cittadino e la stazione, ma segnato da ostacoli che rendono il percorso scomodo e in alcuni punti anche pericoloso.

Via Artena a Valmontone, perché quel marciapiede pesa sulla vita quotidiana

Il punto è che non si tratta di una strada secondaria, poco frequentata o usata saltuariamente. Quel marciapiede svolge una funzione precisa nella mobilità quotidiana di Valmontone. È la direttrice pedonale che consente di raggiungere servizi, negozi, uffici, il cuore della città e, soprattutto, la stazione ferroviaria. Per questo il problema non riguarda soltanto il decoro urbano. Riguarda la sicurezza concreta di chi esce di casa molto presto, di chi rientra a piedi, di chi accompagna un figlio nel passeggino, di chi ha una mobilità ridotta o si sposta in carrozzina.

A rendere ancora più delicata la situazione è la fascia oraria del mattino presto. Nei mesi freddi, quando il buio resiste più a lungo e l’illuminazione del tratto non basta a garantire una visibilità piena, camminare lungo quel percorso può trasformarsi in un esercizio di attenzione continua. La fretta di prendere un treno o di arrivare al lavoro si somma a un fondo che non perdona distrazioni. E in un collegamento urbano così importante questo non dovrebbe accadere.

Percorso pedonale verso il centro e la stazione: gli ostacoli che rallentano tutti

Il problema più evidente è rappresentato dalle lampade che fuoriescono dal pavimento pedonale. Invece di essere perfettamente integrate nel piano di calpestio, diventano sporgenze che interrompono la regolarità del marciapiede. Per un pedone possono voler dire inciampo, sbilanciamento, rallentamento. Per chi spinge un passeggino o si muove con una carrozzina, il disagio aumenta e diventa un limite reale alla percorribilità.

Non è solo questione di comodità. Un marciapiede funziona bene quando consente un passaggio lineare, intuitivo, senza punti ciechi e senza ostacoli inattesi. Qui, al contrario, il cammino richiede deviazioni, piccoli slalom, aggiustamenti continui del passo. Chi conosce già il tratto si abitua, ma questo non significa che il problema sia minore. Anzi, significa che si è finito per considerare normale ciò che normale non è.

Nel frattempo c’è un altro elemento che peggiora il quadro: sul pavimento pedonale finiscono liquidi di scarico che bagnano più parti del percorso. Il risultato è un fondo viscido, in alcuni momenti dell’anno ancora più insidioso. D’inverno l’acqua può gelare, con il rischio di trasformare un semplice tragitto urbano in una superficie infida, dove basta poco per perdere l’equilibrio.

Sicurezza pedonale nel Villaggio Rinascita: i disagi per passeggini e carrozzine

Quando si parla di marciapiedi, spesso si ragiona in astratto. In realtà basta osservare chi li usa per capire subito se funzionano oppure no. In questo caso la risposta è semplice. Un anziano che cammina con cautela, una madre o un padre con il passeggino, una persona con difficoltà motorie, chi porta borse pesanti o deve muoversi in tempi stretti: tutti si trovano davanti allo stesso ostacolo, ma con effetti diversi e spesso più gravi per chi parte da una condizione di maggiore fragilità.

Un marciapiede non deve soltanto esistere. Deve essere accessibile, continuo, leggibile, sicuro in ogni momento della giornata. Se una lampada sporgente obbliga a cambiare direzione, se una zona bagnata impone di rallentare, se l’illuminazione non aiuta a percepire bene il piano di calpestio, quel tratto perde parte della sua funzione pubblica. E finisce per selezionare chi può usarlo con facilità e chi invece è costretto a muoversi con maggiore fatica.

Intanto il paradosso è evidente: proprio lungo uno dei collegamenti più utili per raggiungere il centro e la stazione, la pedonabilità risulta debole. In una città che punta a migliorare la qualità degli spazi urbani, un asse come questo meriterebbe attenzione prioritaria, perché non serve solo un quartiere ma mette in comunicazione più zone della città. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Marciapiede pericoloso a Valmontone: gli interventi che possono cambiare il tratto

Gli interventi necessari, in fondo, non appaiono irrealizzabili. La prima esigenza riguarda la rimozione o la messa in quota degli elementi che sporgono dal piano del marciapiede, così da restituire continuità al passaggio. La seconda riguarda il controllo dei liquidi che finiscono sulla pavimentazione: capire da dove arrivano, bloccare le fuoriuscite e ripristinare un fondo asciutto e sicuro. La terza riguarda l’illuminazione, soprattutto nelle ore più delicate del mattino e della sera, quando un ostacolo poco visibile diventa molto più pericoloso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A questo si aggiunge un tema di manutenzione ordinaria che spesso fa la differenza più delle grandi opere. Un marciapiede controllato con regolarità, con verifiche puntuali sullo stato del fondo e sugli impianti presenti, evita che piccoli problemi si sommino fino a generare una situazione di disagio permanente. È proprio in casi come questo che la manutenzione diventa politica urbana concreta: non un dettaglio tecnico, ma una scelta che incide sulla vita giornaliera dei residenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il tema, dunque, non riguarda soltanto un tratto di strada. Riguarda il diritto di muoversi a piedi in condizioni dignitose e sicure. Via Artena, nel segmento che costeggia il Villaggio Rinascita e accompagna verso la ferrovia, è oggi un percorso obbligato per molte persone. Proprio per questo non può restare un passaggio a ostacoli. Rendere quel marciapiede davvero percorribile significherebbe alleggerire i disagi, ridurre i rischi e migliorare in modo tangibile una porzione importante della mobilità urbana di Valmontone.